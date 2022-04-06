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ABD Temsilciler Meclisi Başbakanı Pelosi Japonya'yı ziyaret edecek

#ABD#Ukrayna Savaşı#Ukrayna
ABD Temsilciler Meclisi Başbakanı Pelosi Japonyayı ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında atılacak ortak adımları görüşmek üzere bu hafta sonu Japonya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

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ABD kongre üyelerinden oluşan bir heyetin Meclis Başkanı Pelosi'ye eşlik edeceği belirtilirken, Pelosi'nin Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Japonya Temsilciler Meclis Başkanı Hiroyuki Hosoda ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede Meclis Başkanı Pelosi'nin, Ukrayna konusunun yanı sıra Çin'in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesi gibi konuları da ele alacağı öğrenildi. Alınan ziyaret kararının Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz ay "statükoyu güç kullanarak tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine asla müsamaha gösterilmemesi gerektiği" konusunda mutabık kalmasının ve Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

KRİTİK ZİYARET

Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Japonya’nın batı ülkelerinin yanında yer alması, Tokyo - Moskova ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Rusya'nın Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede askeri tatbikatlar düzenlemesi ise ABD'ye gözdağı olarak yorumlanmıştı.

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#ABD#Ukrayna Savaşı#Ukrayna

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