ABD tarihinin en uzun kapanması! Bakan uyardı: Havalimanlarında kaos yaşanacak

ABD'de federal hükümet, 2025 mali yılının sona erdiği 30 Eylül Salı günü gece yarısı itibarıyla yeni bütçenin onaylanamaması nedeniyle kapandı. 36 gündür kapalı olan hükümet, 2019 yılında Donald Trump'ın ilk döneminde kırılan 35 günlük kapanma rekorunu geride bıraktı.

ABD Kongresi'nin 30 Eylül'den sonra bütçenin onaylamaması nedeniyle federal kurumlar durma noktasına geldi. Fonların kesilmesi ile milyonlarca Amerikalı, daha önce faydalandığı sosyal yardımlara ulaşamıyor. Kapanmadan bu yana 1.4 milyon federal hükümet görevlisi ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

Trump hükümet krizinin altıncı haftayı aşması halinde ülke genelindeki havalimanlarında kargaşa yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Zorunlu ücretsiz izinler nedeniyle havalimanlarında personel sıkıntısı yaşanıyor.

ULAŞTIRMA BAKANI DA UYARDI

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin bir hafta daha kapalı kalması halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağı ve yeterli hava trafik kontrolörü olmaması nedeniyle hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalıştığını söyledi.

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları suçlayan Duffy, kapanmanın bir hafta daha sürmesi halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağını söyledi.

Duffy, "Uçuşlarda büyük gecikmeler göreceksiniz. Kitlesel iptaller göreceksiniz ve hava sahasının belirli bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü hava trafik kontrolörlerimiz olmadığı için bunu yönetemeyiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, hükümetin kapalı kalmasının hava yolu ulaşımına etkilerini değerlendirdi.

Sadece pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini aktaran Leavitt, hükümetin kapanmasından bu yana hava trafik kontrol tesislerinde, geçen yıla göre 4 kat daha fazla personel eksikliği bildirildiğini kaydetti.

ABD'de tatil olan Şükran Günü'nde 5,8 milyon kişinin yurt içinde uçması bekleniyor.

60 binden fazla hava trafik kontrolörü ve Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) memuru maaş almadan çalışıyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ SAĞLIK HARCAMALARI

2019 yılındaki kapanmada havaalanı çalışanlarının maaş almadan çalışmak yerine izin almaları nedeniyle kaos yaşanmış ve kapanma sona erdirilmişti. Ancak hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, mevcut kapanmanın ana gündem maddesi olan sağlık harcamaları konusunda hala bir anlaşmaya varabilmiş değiller.

Demokratlar, milyonlarca Amerikalı için sağlık hizmetlerini uygun fiyatlı hale getiren sigorta sübvansiyonlarının uzatılması için bir anlaşmaya varıldıktan sonra, hükümetin kapanmasını sona erdirmek için oy kullanacaklarını ifade ediyor.

Ancak Cumhuriyetçiler, Demokratların bütçeyi onaylaması halinde sağlık konusuna eğileceklerini konusunda ısrar ediyorlar.

Her iki taraf uzlaşmaya yanaşmazken bazı ılımlı meclis üyeleri çıkış yolu aramak için çaba sarf ediyor. İki partinin de Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir grup, pazartesi günü sağlık sigortası maliyetlerini düşürmek için bir uzlaşma çerçevesi açıkladı.

Öte yandan Başkan Trump, federal çalışanların toplu işten çıkarılması tehdidinde bulunarak Demokratları geri adım atmaya zorladı.

Trump ayrıca 42 milyon Amerikalının market alışverişine destek olan yardımları da kesme tehdidinde bulundu. Ancak her iki adım da mahkeme tarafından engellendi.