ABD tarihinin en büyük yakıt krizlerinden birine yol açmıştı... 4.4 milyon fidye ödeyerek kurtulmuşlar!

ABD, bu ayın başlarında tarihinde gördüğü en büyük yakıt krizlerinden birini yaşamış, ülkede meydana gelen petrol sıkıntısı yüzünden uzun araç kuryukları oluşarak haber dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

CNN'nin haberine göre, Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada ise tüm boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber güvenlik firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.



ABD'de daha önce de ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı "SolarWinds" siber saldırısından Rusya sorumlu tutulmuştu.



Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen siber saldırıyı ise Çin'in yaptığı iddia edilmişti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon fidye ödediklerini doğruladı.

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferinin devre dışı kalmasına neden olarak, ülkede kriz yarattı. Konuyla ilgili Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi. O iddiaya ilişkin açıklama Colonial Pipeline şirketinden geldi. "FİDYEYİ ÖDEMEYE KARAR VERDİK"

Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeye karar verdiklerini söyledi. Blount, fidyenin ödenmesi için yetki vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, hasarın boyutunun bilinmediğini ve boru hattının sistemlerini devreye alınmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını belirtti. FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapandı. Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. ABD’de bir çok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

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