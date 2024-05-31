ABD tarihinde ilk: Trump hüküm giydi

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2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı “sus payı” davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023’te Manhattan Bölge Savcılığınca porno yıldızı Stormy Daniels’e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı “sus payı” ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

SİYASİ CADI AVI DEMİŞTİ

ABD Başkan adayı Trump, “sus payı” ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023’te New York’ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları “siyasi cadı avı” olarak nitelemiş ve suçlamaları “seçimlere müdahale” olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, “Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan” olarak kayıtlara geçmişti.

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Karar sonrası konuşan Trump, “Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum. Gerçek karar 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde ortaya çıkacak. Sonuna kadar devam edeceğiz” dedi. Trump hüküm giyen ilk eski başkan oldu.

TAHMİNLER TRUMP’I İŞARET EDİYOR

-ABD’de kasımda yapılacak Başkanlık seçimleri yaklaşırken, anket ve tahminler Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın mevcut Başkan Biden’a fark atmaya devam ettiğini gösteriyor. Son olarak Amerikan haber platformu The Hill’in gerçekleştirdiği seçim simülasyonunda, Trump’ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray’a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi. Simülasyona göre, Cumhuriyetçiler Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu büyük farkla elde edecek. Ülke çapında yapılan farklı anketlerde de eski Başkan Trump’ın kritik eyaletlerde az farkla da olsa Biden’ın önünde olduğu görülüyor.