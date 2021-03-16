ABD tarihinde ilk kez kabineye 'Amerikan yerlisi' seçildi

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.



Daha önce Temsilciler Meclisinde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'in kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.



Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.



ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu. Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'in yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara