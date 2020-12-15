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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

ABD tarihinde bir ilk! Biden eşcinsel rakibini bakan yapacak

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ABD tarihinde bir ilk! Biden eşcinsel rakibini bakan yapacak
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçti.

Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT bakan olacak.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

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