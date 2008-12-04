ABD tansiyonu düşürmeye çalışıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Hindistan'ın Mumbai kentindeki terör saldırılarından sonra Yeni Delhi yönetimiyle Pakistan arasındaki gerilimi düşürme çabaları kapsamında İslamabad'a geldi.

Mullen'in İslamabad'da 8 aylık hükümet ve askeri yetkililerle görüşeceği bildirilirken, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği sözcüsü Lou Fintor, Mullen'in temaslarında bölgesel sorunların ele alınacağını söyledi.



Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi düşürmeye çalışan Washington yönetimi, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı da Hindistan'a göndermişti. Rice'ın hafta içinde İslamabad'a da gelmesi beklenirken, iki Amerikalı yetkilinin aynı zamanda İslamabad'da olup olmayacağı henüz bilinmiyor.



Hindistan, aralarında Amerikalıların da bulunduğu 171 kişinin öldüğü Mumbai saldırılarından "Pakistan'daki unsurları" sorumlu tuttuğunu bildirmişti.

