ABD tanker uçakları Kıbrıs’a yerleşecek

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İngiliz Sky News televizyonu, ABD’nin İspanya ve Yunanistan’daki üslerine tanker uçakları gönderdiğine dikkat çekerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı kararı alması halinde İngiltere’den Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssüne de tanker uçakları yerleştirme izni isteyeceğini duyurdu. ABD nakliye uçakları halihazırda Kıbrıs’taki İngiliz üslerini İsrail’e silah sevkiyatında kullanıyor.

Bu arada, İngiltere Dışişleri Bakanı John Healey, son gelişmeler üzerine Kıbrıs’taki İngiliz üslerine takviye savaş uçakları gönderme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere’nin Kıbrıs’ta Ağratur hava üssü ve Dikelya deniz üssü olmak üzere 2 üssü bulunuyor. İran kendi topraklarına üçüncü bir taraftan müdahale olursa karşılık verecekleri uyarısını yapmıştı.

ATİNA’DAN GİRİT’E PATRIOT TAKVİYESİ

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YUNANİSTAN’ın, İran’ın balistik füzelerle ABD hedeflerini vurması olasılığı karşısında, ülkenin çeşitli bölgelerindeki Patriot hava savunma sistemlerinin bazılarını Girit adasına nakledeceği ileri sürüldü. Kathimerini gazetesine göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın başkanlığında askeri kuvvet komutanlarının da katıldığı toplantıda, toplam 6 batarya olan Patriot’ların bir bölümünün, Amerikan deniz ve hava üssünün bulunduğu Girit adasının Suda mevkisine nakli kararlaştırıldı.

Gazete, temmuz ayında Türkiye’de yapılacak çokuluslu “Anadolu Kartalı” tatbikatı nedeniyle, çok sayıda F-16 Amerikan savaş uçağının Suda üssünde konuşlandığını hatırlattı. Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Status” radyosuna Girit’teki Suda üssüne saldırı olasılığı sorulduğunda, “Bu iddialar temelsiz. Ufukta öyle bir olasılık görünmüyor” derken, Savunma Bakanlığı, “Silah sistemlerinin nakli, uluorta konuşulmayacak bir konudur” açıklamasını yaptı.