ABD: Taliban komutanı öldürüldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD, Afganistan'ın güneyinde düzenlenen baskında, aralarında bir Taliban komutanının da bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Afganistan'daki Amerikan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kimliği Hacı Yakub olarak belirtilen Taliban komutanının, kadın kıyafeti giyerek kimliğini gizlemeye çalıştığı, kaçmaya çalışırken öldürüldüğü ifade edildi.



Açıklama Yakub, Gazni'de Afgan ve koalisyon kuvvetlerini hedef alan bazı saldırıların sorumlusu olarak gösterildi.