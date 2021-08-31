ABD tahliyeyi bir gün erken bitirdi

ESKİ Başkan Donald Trump döneminde kararlaştırılan ve geçen mayıs ayında ivme kazanan ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci resmi sürenin dolmasına bir gün varken dün gece yarısı sona erdi. Son ABD uçağının Kabil havalimanından havalandığını önce bir Taliban yetkilisi “20 yıllık işgal sona erdi” ifadesiyle duyurdu. Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, havalanan son C-17 kargo uçağıyla beraber ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin çekilmesini sosyal medyadan doğrularken Taliban mensupları da havalimanı ve çevresinde havaya ateş açarak kutlama yaptı.

KAOTİK TAHLİYE

Taliban’ın Kabil’e girmesiyle başlayan büyük tahliye operasyonunda ABD ve müttefikleri 15 Ağustos’tan bu yana 114 bin Afgan ve yabancı uyrukluyu ülkeden çıkardı. Öte yandan DEAŞ tehdidi, ABD’nin en uzun savaşının son saatlerinde riskleri epey arttırdı. Dün sabah erken saatlerde bir araç içerisinden Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldı. ABD’nin hava savunma sistemi 1 roketi havada engelledi; 3’ü civar mahallelere düşerken biri de havalimanına isabet etti. Söz konusu araç, havalimanına 2 kilometre mesafede bir ABD dronu tarafından vurularak imha edildi. Havalimanında hasar ya da can kaybı rapor edilmezken, Beyaz Saray da saldırılara rağmen tahliye operasyonunun kesintiye uğramadan devam ettiğini bildirdi.

SALDIRI ÖNLENDİ

ABD pazar gecesi de bombalı intihar saldırısı hazırlığındaki DEAŞ’lıları taşıdığı iddia edilen bir araca dron saldırısı düzenledi. Ancak söz konusu saldırı sivil ölümlere yol açtı. CNN ve Katar merkezli El Cezire olayda aynı aileden 10 kişinin öldüğünü aktardı. Amerikan Merkez Komutanlığı da “Sivil ölümlere dair raporların farkındayız ve potansiyel kayıplardan ötürü çok üzgünüz” açıklamasıyla durumu kabul etti. Geçen hafta havalimanı yakınında meydana gelen intihar saldırısında 13’ü Amerikan askeri en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

GERİDE BİNLER KALDI

İki ABD’li yetkili, yüksek risk altındaki Afganlar için tahliyenin son ana kadar sürdüğünü, ancak bunun dışında askerlerin tahliyesine imkân vermek için büyük ölçüde durduğunu söyledi. Şimdi soru tahliyeye uygun olduğu halde geride kalan binlerce Afgan’a ne olacağı...

Amerikalıların çıkmasının ardından Taliban’ın havalimanında kontrolü ele alması bekleniyor. Çekilmenin ardından Taliban hükümetinin resmen ilan edilmesi de bekleniyor.

RUSYA'DAN BATI'YA: AFGANİSTAN’I YÜZÜSTÜ BIRAKMAYIN

ABD’nin Kabil’den çekilmeyi tamamlamasından saatler önce, Moskova’dan Batı’ya yönelik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Russia 24 kanalında yaptığı açıklamada “ABD ile NATO ülkeleri geride bıraktığımız 20 yılda Afganistan müdahalesiyle yarattıkları durumun sorumluluğunu üzerlerinden atmamalı. Zengin Batılı ülkeler elini cebine atarak Afganistan’ın yeni yönetimiyle ülkeyi yeniden inşa etme sürecine katılmalı. Bundan sonra sergileyecekleri davranış şeref ve haysiyetlerinin göstergesi olacak” ifadesini kullandı. Afganistan’ın Taliban idaresinde yeniden inşa edilmesinde Rusya’nın aktif rol üstleneceğini de belirten Kabulov, “Biz Rusya olarak Afganistan probleminden kaçmıyoruz” dedi. Nerdun HACIOĞLU

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