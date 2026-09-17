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ABD, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışına onay verdi

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#ABD#Suudi Arabistan#F-35
ABD, Suudi Arabistana F-35 savaş uçağı satışına onay verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 22:10

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolar değerinde 48 adet F-35 savaş uçağı ve diğer ekipman satışına onay verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada Suudi Arabistan'ın toplam değeri 24,3 milyar dolar olan söz konusu satış işlemiyle 48 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra 49 adet Pratt&Whitney F135-PW-100 motoru ve diğer ilgili ekipmanları satın alacağı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu F-35 satışının bölgedeki askeri güç denklemini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi.

Sözleşmenin ana yüklenici firmaları Lockheed Martin ile Pratt&Whitney şirketleri olacak.

ABD'nin "Silah İhracatı Kontrol Yasası"na göre, yabancı ülkelere silah satışlarında Kongre'nin NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün inceleme ve itiraz süresi bulunuyor.

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#ABD#Suudi Arabistan#F-35

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