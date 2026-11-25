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Reuters’ın haberine göre ilk aşamada Suriyeli askerlere mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın imhası konusunda eğitim verilmesi, programın başarılı olması halinde ise işbirliğinin diğer alanlara da genişletilmesi planlanıyor. Programın Suriye, ABD ve bölgesel müttefikler arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla geçen yıl Ürdün’de kurulan Şam Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.

İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 müttefik ülkenin programa katılması bekleniyor. Habere göre eğitimlerin sınırlı sayıda ABD askerinin katılımıyla mart ayında Suriye ve Ürdün’de başlaması bekleniyor. Ancak ABD yasaları uyarınca eğitim verilecek Suriyeli birliklerin insan hakları ihlallerine karışıp karışmadığının incelenmesi gerekiyor. Suriye Savunma Bakanlığı’ndaki bazı yetkililerin ise ABD personeline ülkedeki askeri tesislere erişim izni verilmesine karşı çıktığı belirtildi. ABD, ülkede DEAŞ ile mücadele kapsamında on yıldır süren varlığını nisanda sonlandırmıştı.