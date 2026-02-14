ABD Suriye’den çekiliyor mu

Haberin Devamı

Suriye’de Şam yönetiminin terör örgütü PKK ile iltisaklı SDG’ye karşı elde ettiği zaferin ve terör örgütü DEAŞ’a mensup mahkûmların Suriye’nin kuzeyindeki hapishanelerden Irak’a taşınmasının ardından Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceği iddia edildi. Washington Post’un haberine göre DEAŞ tutuklularının transferinin tamamlanmasının ardından çok sayıda ABD askerinin hatta belki de tamamının Suriye’den çekilmesi bekleniyor. ABD ordusu önceki gün 12 yıllık konuşlanmalarını sonlandırarak güneydeki Tanf üssünü Suriye ordusuna teslim etmiş ve Ürdün’e çekilmişti. Amerikalı yetkililere göre ilerleyen süreçte şartların uygun olması durumunda daha fazla ABD üssü Suriye ordusuna bırakılabilir. Haberde üslerin tamamen teslim edilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ABD varlığını tamamen sonlandırmasına imkân sağlayabileceği vurgulandı. Ülkede yaklaşık bin ABD askeri bulunuyor.

EL-KERH HAPİSHANESİNE TAŞINDILAR

Sayıları 6 bin civarında olan DEAŞ tutuklusunun Suriye’den Irak’a transferi dün tamamlandı. DEAŞ mensupları uçak ve silahlı konvoylarla taşındı. Büyük bir kısmının Bağdat Havalimanı yakınlarındaki El-Kerh hapishanesinde tutulacağı aktarıldı. Söz konusu cezaevi, Irak savaşı esnasında Camp Cropper ismiyle ABD ordusu tarafından da kullanılmıştı. Sayıları 2 binden az olan Suriyeli tutuklu grubunun ise hükümet güçlerine devredilene kadar SDG tarafından yönetilen gözaltı merkezlerinde kalması planlanıyor. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada “23 gün süren transfer görevi sonucunda 5 bin 700’den fazla yetişkin erkek DEAŞ’lıyı Suriye’deki gözaltı merkezlerinden Irak nezaretine başarıyla naklettik” denildi.

TRUMP ÇEKİLMEYİ Mİ PLANLIYOR

Söz konusu adım, Başkan Donald Trump’ın, DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleyen bir güvenlik unsuru olarak bölgede kalan yaklaşık bin Amerikan askerini geri çekme hedefiyle birlikte, ABD’nin Suriye politikasında önemli bir yön değişikliğine işaret ediyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Trump’ın istikrarlı, birleşik ve kendi içinde ve komşularıyla barışık bir Suriye’ye bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, bunun Suriye’nin terör için bir üs olmaması ve bölgede ya da ötesinde bir tehdit oluşturmaması anlamına geldiği vurgulandı. Öte yandan aralık ayında Suriye’de üç ABD askerinin, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen bir kişi tarafından düzenlenen pusuda hayatını kaybetmesi üzerine Amerikan jetleri, DEAŞ hedeflerine misilleme hava saldırıları düzenlemişti.

AMAÇ FİRARI ÖNLEMEK

CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper geçen ay yaptığı açıklamada, tutukluların güvenli bir şekilde transferinin, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturabilecek kitlesel firarları önlemek için kritik önem taşıdığını söylemişti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Washington’ın Suriye’de DEAŞ’a karşı ana ortağının SDG değil, Suriye hükümeti olacağını dile getirmişti.

EL HOL KAMPI BOŞALDI

SURİYE’nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı, kontrolün Suriye hükümet güçlerine geçmesinin ardından yabancı ailelerin çoğunluğunun ayrılmasıyla büyük ölçüde boşaldı. Kampta DEAŞ şüphelisi kişilerin aileleri barınıyordu. Yabancı kadın ve çocuklar, önce yüksek güvenlikli bir bölümde tutuluyordu; kontrol değişimi sonrası bazıları kampın diğer bölümlerine taşındı, bazıları ise kamp dışına çıkarıldı. Kampın tamamında, kontrol değişmeden önce yaklaşık 24 bin kişi yaşıyordu. Bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Yaklaşık binini Suriyeliler, birkaç binini Iraklılar, 6 binden fazlasını ise yaklaşık 40 farklı ülke vatandaşı yabancılar oluşturuyordu.

Suriye’de şu anda DEAŞ karşıtı operasyonlar için konuşlanan yaklaşık bin ABD askeri bulunduğu belirtiliyor.