ABD Suriye’den asker çekiyor! İlk adım küçülme sonrasına bakılacak

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ABD’de 20 Ocak’ta göreve gelen Donald Trump yönetiminin, Suriye’de atacağı olası adımlara yönelik bir süredir çeşitli iddialar ortaya atılırken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon)açıklama geldi. Pentagon, ABD’nin önümüzdeki aylarda Suriye’de konuşlandırdığı asker sayısını yaklaşık yarı yarıya azaltarak “binin” altına düşüreceğinin duyurdu. ABD medyası da Washington yönetiminin bölgedeki üç üssü kapatma kararı aldığı bilgisini paylaştı.

KADEMELİ SÜREÇ

Öte yandan Pentagon’un açıklamasından önce, New York Times (NYT) ve Associated Press’in (AP) ABD’li yetkililerden aldığı bilgilere göre, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı tek seferde çekilmeyeceği haberi paylaşılmıştı. Buna göre Suriye’deki sekiz Amerikan üssünden üçünün kapatılacağı belirtilirken, bunların ikisinin Koniko doğalgaz sahası ile Ömer petrol sahasının bulunduğu Deyrizor çevresindeki Green Village (Yeşil Köy) ve Euphrates (Fırat) üsleri olduğu öne sürüldü. Fakat NYT ve AP, Suriye’de kalacak asker sayısı konusunda farklı bilgiler verdi. NYT bin 400 asker kalacağını yazarken, AP “binden az” dedi.

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TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yüzlerce asker çekilmesi ve üç adet üssün kapatılması kararının Suriye sahasındaki Amerikan komutanlarının önerisi ve Pentagon ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) onayıyla alındığı belirtilirken, 60 gün sonra komutanların daha fazla asker çekip çekmeme konusunda yeniden bir değerlendirme yapacağı iddia edildi. ABD’nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi altındaki Pentagon, aralık ayında yaptığı duyuruda uzun zamandır 900 olarak bildirdikleri Suriye’deki asker sayılarını 2 bin olarak güncellemişti.

‘TAMAMEN ÇIKMAYALIM’

ABD Başkanı Donald Trump, 2017-2021 yılları arasındaki ilk döneminde de Suriye’den çıkma talimatı vermiş ancak Pentagon’un süreci ağırdan alması ve Suriye’den tamamen çıkmak istememesi üzerine geri çekilme tam olarak gerçekleştirilememişti. Haberdeki bilgilere göre Amerikalı komutanların Trump yönetimine tavsiyesi, Suriye’den tamamen çekilmemek ve her halûkarda en az 500 asker bulundurmak oldu.

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TRUMP ÇIKMAK İSTİYOR

Haberde, “ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerinin Suriye’de kalmasına şüpheyle yaklaşıyor” denirken, Trump’ın Suriye’de kalmak istememesi bir sır değil. Beşar Esad rejimi düşmeden bir gün önce Paris’te bulunan Trump, “Biz Suriye’ye karışmıyoruz. Bizim karışmamıza ihtiyaçları yok” demiş, daha sonra ise “Suriye’nin geleceğinin anahtarı Türkiye’nin elinde” diye konuşmuştu.

ŞAM-SDG ANLAŞMASI ‘KIRILMA NOKTASI’

Geçtiğimiz ay Ahmet Şara liderliğindeki Şam yönetimi ve ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden terör örgütü PKK/YPG’nin kolu olan SDG arasında varılan ve söz konusu bölgedeki petrol yatakları, sınır kapıları gibi stratejik noktaların Şam’a devrini öngören anlaşmanın süreçte “kırılma noktası” olduğu vurgulandı. Zengin petrol yataklarına sahip Deyrizor bölgesindeki üsleri kapatacak olan ABD’nin dikkatine aldığı bir diğer noktanın da SDG’nin petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere “tüm sivil ve askeri kurumlarını” yıl sonuna kadar Suriye yönetimine entegre edecek olması olduğu bildirildi.