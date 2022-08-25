ABD Suriye’de İran yanlısı grupları vurdu

Haberin Devamı

Açıklamada, 15 Ağustos’ta Suriye’nin el Tanf bölgesindeki ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına değinilerek, operasyonun amacının İranlı grupların Suriye’de ABD güçlerini hedef almasını engellemek olduğu kaydedildi. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırıları “orantılı” olarak niteleyerek “Emir doğrudan Başkan Biden’dan geldi” ifadelerini kullandı. Sahada görev alan aktivistler, 6 Devrim Muhafızı’nın saldırıda hayatını kaybettiğini belirtirken, İran hedef alınan bölgelerle ilişkisi olduğunu reddediyor.