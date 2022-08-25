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ABD Suriye’de İran yanlısı grupları vurdu

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#ABD#Suriye#İran
ABD Suriye’de İran yanlısı grupları vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

ABD ordusu, Suriye’nin doğusunda İran yanlısı güçleri hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Ordudan yapılan açıklamada, önceki gün Deyrizor’da düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızları’na ait 9 adet mühimmat ve yeraltı sığınağının hedef alındığı bildirildi.

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Açıklamada, 15 Ağustos’ta Suriye’nin el Tanf bölgesindeki ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına değinilerek, operasyonun amacının İranlı grupların Suriye’de ABD güçlerini hedef almasını engellemek olduğu kaydedildi. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırıları “orantılı” olarak niteleyerek “Emir doğrudan Başkan Biden’dan geldi” ifadelerini kullandı. Sahada görev alan aktivistler, 6 Devrim Muhafızı’nın saldırıda hayatını kaybettiğini belirtirken, İran hedef alınan bölgelerle ilişkisi olduğunu reddediyor.

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#ABD#Suriye#İran

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