ABD: Suriye’de ateşkes hatları muhafaza edilmeli

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Sözcü Price, Türkiye’ye yapılan saldırıları kınadıklarını ve başsağlığı dilediklerini hatırlatarak Suriye’de tüm tarafların ateşkes hatlarına saygı göstermesinin ve bu hatları muhafaza etmesinin önemini vurguladıklarını söyledi.

SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bir soru üzerine konuşan Price, “Tüm bu konularda son derece açık olduk. Şu noktada da açığız: Suriye’de istikrarı ileriye götürmek ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması için tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesi önem taşıyor” diye konuştu. Ned Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, terörle mücadeleden Suriye’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılmasına kadar uzanan bir dizi alanda ortak çıkarlar paylaştıklarını kaydetti. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bir zırhlı araç füze saldırısının hedefi olmuş, saldırıda iki Türk polis memuru şehit olmuştu.