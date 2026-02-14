×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#DEAŞ Operasyonları#ABD Askeri Harekâtı
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 23:24

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gerçekleştirilen 10 hava saldırısında 30 DEAŞ hedefinin vurulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. ABD ordusuna ait unsurların, terör örgütü kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği 10 hava saldırısında toplamda 30 DEAŞ hedefinin vurulduğu aktarıldı. Savaş uçaklarının, taarruz helikopterlerinin ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırılarda DEAŞ’a ait altyapı unsurları ve mühimmat depolarının hassas mühimmatlar ile hedef alındığı belirtildi.

ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu

100’ÜN ÜZERİNDE DEAŞ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Açıklamada ayrıca, ABD unsurlarının 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında DEAŞ tarafından iletişim merkezine, kritik lojistik noktasına ve silah depolama tesislerine yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Haberin Devamı

ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu

Açıklamada, 13 Aralık 2025 tarihinde Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan "Hawkeye Strike" (Şahin Gözü Saldırısı) Operasyonu hatırlatılarak, "Hedefli saldırılardan oluşan iki aylık operasyonlarda 50’den fazla DEAŞ teröristi öldürüldü veya yakalandı, 100’ün üzerinde DEAŞ altyapı hedefi ise yüzlerce hassas mühimmatla vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#DEAŞ Operasyonları#ABD Askeri Harekâtı

BAKMADAN GEÇME!