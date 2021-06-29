ABD, Suriye ve Irak’ta Şii milisleri vurdu

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, Irak’taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Irak’ta radikal Şii milis grupların yer aldığı “Irak Direniş Koordinasyonu” adlı grubun saldırının intikamını alacaklarını duyurmasının ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran yanlısı milislerin ABD’nin saldırısına misilleme olarak Suriye’nin doğusundaki El-Ömer petrol sahasındaki bir ABD üssüne çok sayıda top mermisi attığını açıkladı. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise saldırıyı kınayarak hükümetin bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemek için “tüm yasal seçenekleri araştıracağını” söyledi.

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