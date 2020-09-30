ABDâ€™nin Vermont eyaletinde yaÅŸayan ve gerÃ§ek adÄ±nÄ±n gizleyen, Â "Joe Donor" (49)Â koronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan karantina tedbirleri sÄ±rasÄ±nda 6 bebeÄŸe daha sahip oldu. DÃ¼nya genelinde 150 Ã§ocuÄŸu olanÂ Joe Donor,Â karantinanÄ±n kendisine engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, " Rekora koÅŸuyorum. 7 Ã¼lkede Ã§ocuÄŸum var" dedi.Â

10 Ã‡OÃ‡UK SAHÄ°BÄ° DAHA OLACAKÂ

Sperm baÄŸÄ±ÅŸlamak iÃ§in gittiÄŸi Arjantinâ€™de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor,Â Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da olduÄŸunu veÂ bu yÄ±l iÃ§inde 10 kadÄ±nÄ± hamile bÄ±rakmayÄ± hedeflediÄŸini ifade etti.Â

UZUN VADEDEKÄ° HEDEFÄ° 2 BÄ°N 500 Ã‡OCUK

2008â€™de sperm baÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayan ve yÄ±lda ortalama 10 Ã§ocuk babasÄ± olanÂ Joe Donor, uzun vadede tÃ¼m dÃ¼nya genelinde 2 bin 500 Ã§ocuk sahibi olmayÄ± hedeflediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Sperm donÃ¶rÃ¼ Joe'nun ÅŸu ana kadar Amerika, Arjantin, Ä°talya, Singapur, Filipinler ve Ä°ngiltereâ€™de sperm baÄŸÄ±ÅŸÄ±ndaÂ bulunduÄŸu belirtildi.Â