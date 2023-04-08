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ABD soruşturma açtı... Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler sızdırıldı

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#ABD#Ukrayna#Rapor
ABD soruşturma açtı... Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler sızdırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Amerikan New York Times gazetesi, Ukrayna’ya Batı askeri yardımlarının detaylarının da olduğu çok gizli belgelerin sosyal medyaya sızdığını bildirdi.

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ABD’nin ilkbahar aylarında beklenen karşı saldırı için Ukrayna’ya nasıl yardım ettiğine dair ‘çok gizli’ belgeler sosyal medyaya sızdı. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), güvenlik ihlalini araştırdıklarını bildirdi.

5 HAFTALIK PROGRAM

Silah teslimatları, asker sayısı ve eğitim takvimleri gibi bilgilerin yer aldığı belgelerin 5 haftalık olduğu açıklandı. Belgelere göre 12 Ukrayna taburundan 9’unun ABD ve diğer NATO ülkelerince eğitimi tamamlandı. Karşı saldırı için 250 tanka ihtiyaç duyulduğu da rapora yansıdı. Sızan raporda, HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri gibi gelişmiş silahlar dahil Ukrayna ordusunun mühimmat harcama oranları da yer aldı.

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#ABD#Ukrayna#Rapor

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