ABD sonrası Kabil’e ilk uçak Katar’dan

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir kaynak “Bu sabah Kabil’e havalimanında faaliyetlerin sürmesi için teknik bir ekip taşıyan Katar uçağı indi. Teknik destek konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasa da diğer tarafların talebi üzerine Katar ekibi bu müzakereyi başlattı. Güvenlik ve işletme konusunda görüşmeler sürüyor” dedi. Söz konusu kaynak insani yardımların ve seyahat özgürlüğü adına seferlerin devam etmesi için havalimanın açılmasının hedeflendiğini söyledi. Taliban’ın ABD sonrasında Kabil havalimanının işletilmesi için Türkiye’den teknik destek istediği belirtilmiş, Ankara ise durumun değerlendirildiğini ifade etmişti.

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