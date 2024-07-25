ABD sınırında büyük gerilim... Çin ve Rus savaş uçaklarını F-35'ler önledi

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ABD Başkan Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Oval Ofis'te yapacağı ilk konuşma öncesinde Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı Halkla İlişkiler (NORAD), Alaska açıklarında iki Rus Tu-95 "Bear" bombardıman uçağı ile iki Çin H-6 bombardıman uçağını engellemek için savaş uçakları gönderildiğini duyurdu. Önlemenin ABD ve Kanada'ya ait F-16 ve F-35 savaş uçakları ile gerçekleştirildiği belirtildi. Rus ve Çin uçaklarının tatbikat gerekçesiyle ortak uçuş gerçekleştirdikleri bildirildi.

BİDEN'IN KONUŞMASINA BİR SAAT KALA...



NORAD'dan yapılan açıklamada "Rus ve Çin uçakları uluslararası hava sahasında kaldı ve Amerikan veya Kanada egemen hava sahasına girmedi. NORAD, Kuzey Amerika yakınlarındaki rakip faaliyetleri izlemeye ve bunlara karşılık vermeye devam edecek," denildi. Rus ve Çin uçaklarının Biden'ın konuşmasına bir saat kala ABD sınırına yaklaşmasının Başkan'ın konuşması ile ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Rus Tu-95 bombardıman uçakları

ÇİN'DEN BİR İLK

Rusya ve Çin'in ortak uçuşunun da bir ilk olduğu ifade ediliyor. Toprakları Alaska'ya yakın olan Rusya geçtiğimiz aylarda birçok kez ABD hava sahasına yakın uçuş gerçekleştirdi. Çin'e ait casus balonları ABD hava sahasında tespit edilmişti. Ancak sınırı ABD'ye oldukça uzak olan Çin'in ilk defa buraya savaş uçağı gönderdiği bildiriliyor.

PASİFİK'TEKİ GERİLİM ARTIYOR



Çin'in ABD ile arasındaki gerilim son yıllarda tırmanmaya devam ediyor. Çin'i çevreleyen ve Çin'le arası iyi olmayan Japonya, Tayvan, Filipinler, Güney Kore gibi ülkelere ABD askeri ve ekonomik açıdan yardım sağlıyor. Çin de kendi güvenliğini öne sürerek bu bölgede askeri faaliyetlerini artırdı. Özellikle kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın hava sahasını sık sık ihlal eden Çin, bu bölgede ABD ile karşı karşıya geliyor. Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nda da Filipinler ile sorun yaşayan Asya ülkesi bu bölgede de ABD ile çekişme halinde. Bunun yanında Çin bölgedeki ticaret yollarını da kontrol etmeyi amaçlıyor.

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F-35'ler Rus ve Çin uçaklarına önleme yaptı.

KUZEY BUZ DENİZİNDE YOĞUN TATBİKATLAR



Öte yandan Alaska'da yaşanan bu gerilimin Kuzey Buz Denizi ile ilgili olduğu da iddia ediliyor. Rusya hak iddia ettiği Kuzey Buz Denizi'nde son zamanlarda askeri tatbikatlarını ve hipersonik füze denemelerini artırdı. Alaska'nın da kıyısı bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ndeki Rusya'nın bu hamlelerine ABD şiddetle karşı çıkıyor. Küresel ısınma ile buzulların erimesi ile yeni oluşan ticaret yolları ve ortaya çıkan petrol yatakları Rusya, Çin ve ABD arasında gerilime yol açmış durumda.

KARADENİZ'DE GERGİNLİK



Dün de Karadeniz üzerinde uçuş yapan İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27'ler tarafından önlenmişti.