ABD sınırına yüzen duvar

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Yetkililer, nehirde 305 metre boyunca uzanacak duvarın sınır güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağı görüşünde. İnşası 10 Temmuz’da başlayan bariyerin kurulumunun iki haftada tamamlanması bekleniyor. Ancak bunun işe yarayıp yaramayacağına dair farklı fikirler var. Sınırda incelemede buluna uzmanlar yüzen bariyeri “hız tümseklerine” benzeterek kimseyi durdurmayacağı yorumunu yaptı. Öte yandan büyük, turuncu toplar şeklindeki duvarı nehirde faaliyet gösteren bir kano şirketi dava etti. Teksas Valisi Greg Abbott ise, “Sınırlarımızı koruma hakkımız var. Mahkemede görüşürüz” diyerek meydan okudu.