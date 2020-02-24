ABD sessiz sedasız Kıbrıs’a üs kurdu
ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel Kudüs Gücü’nün komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından, “Muhtemel bir krizde acil kurtarma amacıyla kullanılacak” gerekçesiyle Kıbrıs Rum yönetiminden aldığı izni, askeri üs kurmak için kullandı.
ABD ordusu, Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssüne, nakliye uçakları ve savaş helikopterleri yerleştirdi. ABD Büyükelçiliği, Süleymani’nin geçen ay Amerikan insansız hava araçlarıyla Bağdat’ta öldürülmesinin ardından, muhtemel krizde ABD vatandaşlarının bölgeden tahliyesinde kullanılmak üzere Rum yönetiminden topraklarını kullanma izni istedi.
12 HELİKOPTER, 380 ASKER
Şu anda üste 2 Apache, 5 Black Hawk ve 5 Chinook tipi helikopter ile 2 C-130 nakliye uçağı bulunuyor. Üsse 6 zırhlı personel taşıyıcıyla 380 asker de gönderen ABD, askeri malzeme yığınağı da yapıyor.
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