ABD sessiz sedasız devreye soktu! Ukrayna Savaşı için kaplan ekibi...

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Rusya-Ukrayna Savaşında bir ay geride kalırken gözler Rusya Devlet Başkanı Putin'in bundan sonra atacağı adımlara çevrildi. ABD ve Avrupa, Ukrayna'daki ilerlemeden dolayı hüsrana uğrayan ve Batı'nın yaptırımlarına kızgın olduğu bilinen Putin'in yeni bir hamle yapacağı konusunda hemfikir.

ABD SESSİZCE DEVREYE SOKTU

Beyaz Saray, Putin'in kimyasal, biyolojik ve nükleer silahları devreye sokması durumunda uluslararası toplumun savaşa nasıl müdahale edeceği konusundaki senaryoları hazırlamak için güvenlik yetkililerinden oluşan bir ekibi sessizce bir araya getirdi.

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KAPLAN EKİBİ: HAFTADA 3 KEZ BİR ARAYA GELİYOR

Kaplan ekibi (The Tiger Team) olarak bilinen grupla ilgili sürece dahil olan birkaç yetkiliye göre ekip Putin'in Ukrayna'ya silah ve yardım getiren konvoylara saldırmak için NATO topraklarına girmesi halinde verilecek tepkileri inceliyor.

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Haftada üç kez, sınıflandırılmış oturumlarda bir araya gelen ekip, Rusya'nın savaşı Moldova ve Gürcistan gibi komşu ülkelere genişletmek istemesi halinde verilecek yanıtları ve Avrupa'nın şimdiye kadar görülmemiş ölçekteki mülteci akınına nasıl hazırlanacağını da inceliyor.

ŞİMDİYE KADARKİ KARARLARDA MERKEZİ BİR ROL OYNADI

Söz konusu ekip Ukrayna işgalinin başlamasından 4 gün sonra, 28 Şubat'ta Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan tarafından imzalanan bir belge ile kuruldu.

ABD hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olasılığına hazırlanmak için perde arkasında aylarca çalışmıştı.



Bu ekip, NATO ülkelerindeki askeri imkanları ve Rusya'nın zayıflıklarını hesaplayıp Ukrayna Ordusunu silahlandıran planlar ve Putin hükümetini muazzam bir baskı altına sokan derin yaptırımlar arkasında merkezi bir rol oynadı.

ABD FIRSATLARI İNCELİYOR

Başkan Biden, Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmenin çatışmayı kontrolden çıkarabileceğinden korktuğu için bunu yapmaya son derece isteksiz olduğunu defalarca kez belirtmişti. NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg de ittifakın çatışmaya karışmasının sadece daha büyük trajedilere yol açacağı konusunda uyarmıştı.

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Kaplan ekibi tam bu noktada bir yandan ittifakı Ukrayna'da askeri güç kullanmaya sevk edebilecek eşiğe bakarken bir yandan da ABD'nin jeopolitik konumunu iyileştirmesi için uzun vadeli fırsatları inceliyor.

Beyaz Saray içinde, Putin'in Rusya'nın konumunu mahvedecek ve ekonomisini felce uğratacak büyük bir stratejik hata yaptığı herkesin katıldığı bir fikir olsa da yetkililer, çatışmanın henüz başlarında olduğu konusunda uyarıyor: Savaşın sonuçlarını tahmin etmek için henüz çok erken, süreç herkesi şaşırtabilir.

KAPLAN EKİBİ BİLE GERGİN

The New York Times'a konuşan ABD'den üst düzey bir yetkili, Biden'ın Amerikan güçlerini Ukrayna'dan uzak tutma konusunda kararlı olduğunu ancak herhangi bir nükleer silah kullanımına verilecek yanıtlarla ilgili kurulan Kaplan ekibinin bile gergin olduğu belirtti.

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CEP TELEFONU, YARDIMCI YASAK! LİDERLER KAPALI KAPILAR ARDINDA TOPLANIYOR...

Sadece bir ay önce, bu tür senaryolar daha teorik görünüyordu. Ancak bugün, Beyaz Saray'dan NATO'ya kadar herkes Rusya'nın kendisini askeri bir çıkmazdan kurtarmak için cephanesindeki en güçlü silahlara başvurabileceğini kabul ediyor.

Bugün Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ve 29 NATO ülkesinin liderleri ilk kez kapalı kapılar ardında bir araya gelecek. Yardımcılar ve cep telefonlarının girmesinin yasak olduğu olağanüstü toplantıda Putin'e karşı planlanan olası senaryolar konuşulacak.

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