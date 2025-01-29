ABD sessiz... İran: Trump'tan herhangi bir mesaj ulaşmadı

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İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "(ABD Başkanı Donald Trump'tan müzakerelerin yeniden başlamasına dair) Hiçbir belirgin mesaj tarafımıza ulaşmamıştır." dedi.

Avrupa ülkeleri ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"ABD'ye olan güven sorunu devam ediyor. Biz daha önce anlaşmaya vardık ve uyguladık fakat onlar ihlal ettiler. Bu güvensizlik sadece güzel sözlerle ortadan kalkmayacaktır. Pratik ve net siyasi yaklaşımı görmemiz lazım. O zaman biz de konuyla ilgili karar verebiliriz."

Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'ye karşı düşmanlığının olmadığını, adilane müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

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Hacıbabayi, "Bizim ABD'ye düşmanlığımız yok. Bir savaş yok ki düşmanlık olsun. Fakat ABD sulta kurma çabasında." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ABD ile adaletli olma şartıyla müzakere yapabileceklerini kaydetti.

NÜKLEER MÜZAKERELER



Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktarmıştı.

Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.