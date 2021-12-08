ABD Senatosu'ndan dikkat çeken 'Suudi Arabistan' kararı

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Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Mike Lee'nin, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın desteğiyle sunduğu yasa tasarısı 67'ye 30 oyla reddedildi.

Birçok ABD'li Senatör, Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'daki ülke çıkarları açısından önemli bir müttefik olarak kabul ediyor. Ancak Yemen'de yıllardır süren ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açan iç savaşta aldığı tutum nedeniyle Riyad, son yıllarda ABD'li politikacılar tarafından da sert şekilde eleştiriliyor.



BÜYÜYEN YANGINA BENZİN DÖKMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAZ

Tasarıya destek konuşması yapan Sanders, "Suudi Arabistan'a daha fazla füze vermek bu çatışmayı büyütmekten ve halihazırda büyüyen yangına daha fazla benzin dökmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Tasarıyı sunanlar ve destekleyenler, Riyad'dan sivilleri vurmama sözü almadan askeri ihracat yapılmasına karşı çıkıyor. Satışın yapılmasından yana olan senatörler ise Joe Biden yönetiminin halihazırda Suudi Arabistan'a bazı büyük çaplı taarruz silahlarının satışını yasakladığını hatırlatıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, "Suudi yönetimini attıkları birçok adımdan sorumlu tutmak gerektiği konusundaki fikirlere kesinlikle katılıyorum. Ancak aynı zamanda güvenlik konusunda müttefikimiz olan ülkelere verdiğimiz sözleri tutmanın önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komitelerinin kabul ettiği Riyad'a satılacak askeri teçhizat paketinde 280 AIM-120C-7/C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya güdümlü füzeler ve füze fırlatıcılarla birlikte birçok destek ürünü de var.

Füzelerin üreticisi Raytheon Technologies adlı şirket.

Biden yönetimi de, Riyad'a silah satışını engellemek isteyen bu tasarıya karşı çıkmıştı.



MÜHİMMATLARI BİTMEK ÜZERE

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi de, Amerikalı ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan'ın Yemen'den neredeyse her hafta yapıla insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı koyabilmek için kullandığı mühimmatın bitmek üzere olduğunu" yazmış; Riyad'ın Amerikalı, Avrupalı ve Körfez'deki müttefiklerinden acil destek istediğini belirtmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli silahlı güçlere karşı savaşan İran destekli Husiler, son birkaç aydır neredeyse her hafta Suudi Arabistan'daki enerji santrallerine ve petrol üretim merkezlerine saldırılar düzenliyor. Riyad ise bu saldırılara yerden havaya güdümlü Patriot füze koruma sistemiyle karşılık veriyor.

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Gazetenin haberinde, Patriot'lardaki önleme mühimmatlarının ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor.



110 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Yemen'de yedi yıldır süren savaşta aralarında sivillerin ve çocukların da olduğu 110 binden fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

Biden'dan önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama, Yemen'e karşı Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin yürüttüğü savaşa destek verdi.

2014'te başlayan çatışmaların sonucunda bugün ülkede büyük bir yıkım oldu, binlerce çocuğun da aralarında olduğu siviller, açlık kriziyle karşı karşıya ve sağlık hizmetlerine erişemiyor.