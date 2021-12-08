ABD Senatosu'ndan dikkat çeken 'Suudi Arabistan' kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
Altın için şok tahmin Fedin kararı bekleniyorAltın için şok tahmin! Fed'in kararı bekleniyor#Altın
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Gecenin olaylı maçı 3 kırmızı kart ve gözyaşları... Henüz 13. dakikada...Gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları... Henüz 13. dakikada...#UEFA Şampiyonlar Ligi
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Instagramdan flaş adım Yeni önlemlerini duyurduInstagram'dan flaş adım! Yeni önlemlerini duyurdu#İnstagram
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mıÜnlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Beşiktaş servet kaçırdı Kabus sonrası kasaya giren para sadece...Beşiktaş servet kaçırdı! Kabus sonrası kasaya giren para sadece...#Beşiktaş
HABERLERDünya Haberleri

ABD Senatosu'ndan dikkat çeken 'Suudi Arabistan' kararı

#ABD#Suudi Arabistan#Silah
ABD Senatosundan dikkat çeken Suudi Arabistan kararı

ABD Senatosu, gelişmiş havadan havaya güdümlü füze sistemlerinin ve diğer ağır silahların Suudi Arabistan'a satışının engellenmesini öngören yasayı reddetti.

Haberin Devamı

Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Mike Lee'nin, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın desteğiyle sunduğu yasa tasarısı 67'ye 30 oyla reddedildi.

Birçok ABD'li Senatör, Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'daki ülke çıkarları açısından önemli bir müttefik olarak kabul ediyor. Ancak Yemen'de yıllardır süren ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açan iç savaşta aldığı tutum nedeniyle Riyad, son yıllarda ABD'li politikacılar tarafından da sert şekilde eleştiriliyor.

BÜYÜYEN YANGINA BENZİN DÖKMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAZ

Tasarıya destek konuşması yapan Sanders, "Suudi Arabistan'a daha fazla füze vermek bu çatışmayı büyütmekten ve halihazırda büyüyen yangına daha fazla benzin dökmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Tasarıyı sunanlar ve destekleyenler, Riyad'dan sivilleri vurmama sözü almadan askeri ihracat yapılmasına karşı çıkıyor. Satışın yapılmasından yana olan senatörler ise Joe Biden yönetiminin halihazırda Suudi Arabistan'a bazı büyük çaplı taarruz silahlarının satışını yasakladığını hatırlatıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, "Suudi yönetimini attıkları birçok adımdan sorumlu tutmak gerektiği konusundaki fikirlere kesinlikle katılıyorum. Ancak aynı zamanda güvenlik konusunda müttefikimiz olan ülkelere verdiğimiz sözleri tutmanın önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komitelerinin kabul ettiği Riyad'a satılacak askeri teçhizat paketinde 280 AIM-120C-7/C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya güdümlü füzeler ve füze fırlatıcılarla birlikte birçok destek ürünü de var.

Füzelerin üreticisi Raytheon Technologies adlı şirket.

Biden yönetimi de, Riyad'a silah satışını engellemek isteyen bu tasarıya karşı çıkmıştı.

MÜHİMMATLARI BİTMEK ÜZERE

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi de, Amerikalı ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan'ın Yemen'den neredeyse her hafta yapıla insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı koyabilmek için kullandığı mühimmatın bitmek üzere olduğunu" yazmış; Riyad'ın Amerikalı, Avrupalı ve Körfez'deki müttefiklerinden acil destek istediğini belirtmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli silahlı güçlere karşı savaşan İran destekli Husiler, son birkaç aydır neredeyse her hafta Suudi Arabistan'daki enerji santrallerine ve petrol üretim merkezlerine saldırılar düzenliyor. Riyad ise bu saldırılara yerden havaya güdümlü Patriot füze koruma sistemiyle karşılık veriyor.

Haberin Devamı

Gazetenin haberinde, Patriot'lardaki önleme mühimmatlarının ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor.

110 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Yemen'de yedi yıldır süren savaşta aralarında sivillerin ve çocukların da olduğu 110 binden fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

Biden'dan önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama, Yemen'e karşı Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin yürüttüğü savaşa destek verdi.

2014'te başlayan çatışmaların sonucunda bugün ülkede büyük bir yıkım oldu, binlerce çocuğun da aralarında olduğu siviller, açlık kriziyle karşı karşıya ve sağlık hizmetlerine erişemiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suudi Arabistan#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları