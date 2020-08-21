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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 00:12 | Son Güncelleme:

ABD Senatosunda bir koronavirüs vakası daha görüldü

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ABD Senatosunda bir koronavirüs vakası daha görüldü
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ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Martta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.

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