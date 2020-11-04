ABD seçimlerinin en çok ilgilendirdiği ülkeden bomba yorum

Aİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ABD seçimlerini değerlendirdi.

ABD'de iş başına gelecek yeni hükümetin izleyeceği politika ve yöntemin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'de kimin kazanacağı bizim için önemli değil. ABD'nin son seçimi birçok açıdan ibret vericiydi ve bunun detaylarına girmek istemiyorum. ABD yaptırımları bir kenara bırakıp saygı gösterirse bizim şartlarımız da değişir. Tehdit yerine ikram ve hürmet olursa şartlar farklı olur. Bizim için önemli olan ilkesel hareket, yöntem ve siyasettir. Şahıs ve partilerin bizim için önemi yoktur."

'KİM OLURSA OLSUN SAYGI GÖSTERMELİ'

ABD'nin yasalara uymasını, çok yönlü uluslararası anlaşmalara dönmesini ve İran halkına saygı göstermesini istediklerini kaydeden Ruhani, "ABD'de kim olursa olsun yaptırım uygulamak yerine saygı göstermesini istiyoruz" dedi.

Ruhani ayrıca, "Ekonomiyle ilgili ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak planlama yaptık. Petrol dışı ihracat ve üretime dayanarak hesap yaptık. ABD geçmişten ders alır ve farklı bir yol izlemesi gerektiğini anlarsa çok iyidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk dört yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik bir dizi yaptırım getirmişti. Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde İran'la ilişkileri düzeltmesi bekleniyordu.