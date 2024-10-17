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ABD seçimlerini cinsiyet belirleyecek

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Seçim#Cinsiyet
ABD seçimlerini cinsiyet belirleyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım seçimleri öncesinde erkeklerin desteğini kazanmakta zorlanırken Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump da kadınlarla aynı sorunu yaşıyor.

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Amerikalı Wall Street Journal gazetesinin haberine göre cinsiyet farkı, çok yakın geçmesi beklenen bir başkanlık yarışını belirleyicisi olabilir. Haberde kadınların bir kısmının Harris’e kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle oy vermeyi düşündüğü aktarılırken Trump’ın da maço söylemlerle erkek seçmenleri kendisine çektiği belirtildi.

EN CİNSİYETÇİ SEÇİM

Trump’ın 2020 seçimlerinde erkekler arasındaki 5 puanlık avantajı, Wall Street Journal’ın en son ulusal anketinde 10 puana çıkmış durumda. Başkan Biden’ın 2020’de kadınlar arasındaki 12 puanlık avantajı da Harris için 13 puanlık bir üstünlüğe dönüşmüş görünüyor. Harris, siyah erkek oyları için fırsat paketi açıklarken; Trump bu hafta Fox News’da tamamen kadınlardan oluşan bir izleyici kitlesinin önüne çıkmaya hazırlanıyor.

 

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#ABD#Seçim#Cinsiyet

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