ABD seçimlerine son 6 gün: Hariıs’in ‘kapanış mütalaası’

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ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesinde eski Başkan Donald Trump’ın konuşma yaptığı Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı’nda büyük bir miting düzenledi. 75 bin kişinin katıldığı belirtilen ve “kapanış mütalaası” adı verilen mitingde Harris, 5 Kasım’da “özgürlük ya da kaosla yönetilen bir ülke arasında” seçim yapılacağını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı ayrıca ülkedeki çatışma, bölünme ve korkuyu bitirme vaktinin geldiğinin altını çizdi.

MUHALİFLERİ HAPSE TIKACAK

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkan adaylığını bırakmasıyla başlayan kampanyası boyunca Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı demokrasiye en büyük tehdit olarak gösteren Harris, Washington’daki mitingde de aynı mesajı tekrarladı. Seçmenlerine “Bu büyük ihtimal atacağınız en önemli oy olacak” diyen Harris, “Bu seçim iki parti ve iki aday arasında seçimden çok daha fazlası. Bu, her Amerikalı için özgürlükler temelli bir ülke veya kaos ve bölünmeyle yönetilen bir ülke arasındaki seçimdir” dedi.

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“Dengesiz, intikam takıntılı ve kinle dolu” ifadeleriyle nitelendirdiği Cumhuriyetçi aday Trump’ın dört yıl önce taraftarlarına ABD Kongresi’ni basma emri verdiğini hatırlatan Harris, eski Başkan’ın seçimi kazanması halinde “kendisiyle aynı görüşte olmayanları hapse attıracağını” öne sürdü.

Yunus PAKSOY / WASHINGTON

KİM VE PUTİN, TRUMP’I İSTİYOR

Demokrat aday, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un favorisi olduğunu öne sürerek, “Dünya liderleri Donald Trump’ın kolay bir hedef olduğunu, pohpohlama veya kayırma yoluyla kolayca manipüle edilebileceğini düşünüyorlar” dedi, “Biz ABD olarak diktatör olma heveslilerinin oyuncağı değiliz” dedi.

GÖÇ SORUNUNA ÇÖZÜM SÖZÜ

Biden-Harris yönetiminin en büyük hatalarından biri olarak görülen sınır politikası ve kaçak göçmenler konusuna da değinen Demokrat Partili aday, “siyasetçiler göç sorununu seçimlerde oy toplamak için bir sorun olarak ele almaktan vazgeçmeli ve bunun yerine, nihayet bir araya gelip çözmemiz gereken ciddi bir sorun olarak ele almalılar” derken, başkan olduktan sonra yasadışı yollarla ülkeye gelenleri hızla sınır dışı edeceğini söyledi.

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SEÇMENLER AKIN AKIN GELDİ

Harris’in kampanyası, mitinge 75 bin kişinin katıldığını duyurdu. Salı günü olmasına rağmen iş çıkışı saatlerinden sonra seçmenler akın akın alana doğru gelirken, binlerce kişinin kuyrukta kaldığı görüldü. Konuşmaya bir saat kala güvenlik yetkilileri megafonlarla katılımcılara alanın dolduğu yönünde uyarılarda bulundu. Her yaştan, her ırktan ve Amerika’nın dört bir yanından seçmenlerin mitinge geldiği görülürken heyecan ve moral üst seviyedeydi. Harris sahneye çıkana kadar çalınan şarkılara eşlik eden katılımcılar, bol bol dans etti.

FİLİSTİN PROTESTOLARI OLDU

Miting alanı dışında Filistin yanlısı protestolar da vardı. Harris’in İsrail’e yönelik silah ambargosu duyurması yönünde talepler sloganlarla iletilirken, protestocular miting bittikten sonra alandan ayrılan seçmenlere de tepki gösterdi. Bir protestocunun elinde “Bu seçimde oy oranları neden bu kadar yakın bilmek istiyorsanız, 42 bin ölü Filistinliye sorun” pankartı vardı. Bir diğer protestocu ise mitinge girmek için sırada bekleyenlere megafonla seslenerek “Yazıklar olsun. Soykırımı destekliyorsanız içeri girin” diye bağırdı.