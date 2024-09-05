ABD seçimlerinde Rusya endişesi: Rus basınına vize kısıtlaması... 'Kurban' olduklarını söylediler…

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ABD’de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump’ın 47. Başkan seçilebilmek için gireceği yarışa 2 ay kaldı. 5 Kasım’da yapılacak seçimlere şimdiden Rusya endişesi damgasını vurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Biden yönetiminin Moskova’yı seçimleri etkilemek için kampanya yürütmekle suçlamasının ardından New York Bölge Mahkemesi, Rus Devlet Medyası’na çalışan Kostiantyn Kalashnikov ve Elena Afanasyeva'nın Tennessee merkezli içerik oluşturma şirketi Tenet Medya’ya 10 milyon dolar aktarmakla suçladı.

İddianameye göre, Youtube ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca abonesi bulunan Tened Medya, TikTok, Instagram, X ve YouTube dahil olmak üzere çok sayıda sosyal medya kanalında Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve Kremlin’in çıkarları lehine mesajlar içeren videolar yayınladı.

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Adalet Bakanı Merrick Garland, bu iddiaların “Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarına karşı şimdiye kadarki en kapsamlı önlem” olduğunu ifade etti. Garland, Tenet Medya’nın Russia Today (RT) ve Rus hükümetiyle olan bağlarını sosyal medya ünlülerine ve sosyal medya ünlülerinin takipçilerine açıklamadığını vurguladı.

Adalet Bakanı Garland, “Adalet Bakanlığı'nın mesajı açıktır. Otoriter rejimlerin demokratik hükümet sistemlerimizi istismar etme girişimlerine müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

“KURBANIZ”

Tenet Medya’nın doğruladığı bu duruma ilişkin Tenet Medya ile bağlantılı sosyal medya ünlüleri Tim Pool, Dave Rubin ve Benny Johnson, iddia edilen Rus dezenformasyon kampanyasının "kurbanı" olduklarını söylediler.

Benny Johnson, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide, "Bugünkü iddianamede yer alan iddialar, benim ve diğer kişilerin bu iddia edilen planın kurbanı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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İddiaların doğru çıkması durumunda kendisinin ve diğer kişiliklerin “aldatıldığını ve mağdur olduğunu” belirten Tim Pool, “Hiçbir zaman benim dışımda hiç kimse programın editoryal kontrolüne sahip olmadı ve programın içeriği genellikle apolitiktir" dedi.

Dave Rubin ise, “Bu dolandırıcılık faaliyeti hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmediğini” ve iddiaların “yorumcuların kurbanları olduğunu” ortaya koyduğunu söyledi.

Tenet Medya tarafından yayınlanan yaklaşık 2 bin videonun sadece YouTube’da 16 milyondan fazla izlendiği belirtilen iddianamede, şirketin üç sosyal medya ünlüsünün yapım şirketlerine 8.7 milyon dolar ödediği bilgisi yer aldı.

Adalet Bakanlığı, iddianamede isimleri yer almayan yorumcuların RT tarafından kendilerine ödeme yapıldığını bilmediklerini söyledi.

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KREMLİN TARAFINDAN YÖNETİLEN İNTERNET SİTELERİNE EL KONULDU

İddianameye göre, RT çalışanlarından biri şirketten, Moskova’da 140 kişinin öldüğü konser saldırısını DEAŞ üstlenmesine rağmen, Ukrayna ve ABD’yi suçlayacak bir video hazırlamasını istedi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, üç Rus şirketinin sosyal medyada yanlış anlatıları teşvik etmek için sahte profiller kullandığını söyledi.

2024 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik Rus hükümeti destekli operasyon ile mücadele etmek için 10 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanması ve 32 internet alanına el konulması da dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi eylem açıklandı.

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Garland ayrıca, Kostiantyn Kalashnikov ve Elena Afanasyeva adlı iki RT çalışanını yaptırım kapsamına aldıklarını açıkladı.

Hazine Bakanlığı ayrıca RT'nin genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın diğer dokuz çalışanına seçimlerle ilgili dezenformasyon kampanyası nedeniyle yaptırım uyguladı. Bakanlık Simonyan'ın “Rus hükümetinin kötü niyetli etkileme çabalarında merkezi bir figür” olduğunu söyledi.

RUS BASININA VİZE KISITLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere yaptığı basın bildirisinde “Hazine Bakanlığı ile birlikte, Kremlin'in demokratik kurumlarımızın altını oymaya yönelik son eylemlerini ifşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Miller, yaptığı açıklamada “RT'nin artık sadece bir medya kuruluşu olmanın ötesine geçtiğini biliyoruz. RT'nin, ABD seçimlerini etkilemek ve demokrasiyi baltalamak amacıyla Kremlin'in mesajını taşımaları için, farkında olmayan Amerikalılara milyonlarca dolar ödemek üzere özel bir şirketle anlaştığını biliyoruz. RT'nin lider kadrosu bu girişimi yaratmış ve yönetmiştir” dedi.

Bakanlık sözcüsü, Kremlin destekli medya kuruluşları adına hareket eden, bu kuruluşları gizli faaliyetler için örtü olarak kullanan ve bu kötü niyetli çabalardan sorumlu olan kişilere vize verilmesini kısıtlayacaklarını açıkladı. Miller, ABD yasalarına uygun olarak vize bilgilerinin gizli olduğunu ve bakanlığın bu kişilerin isimlerini açıklama yetkisine sahip olmadığını belirtti.

“Bakanlık, Rusya Devlet Medyası ve iştirakleri RIA Novosti, TV-Novosti, Ruptly ve Sputnik'in operasyonel varlığını, Rus Hükümeti tarafından etkin bir şekilde kontrol edildikleri için yabancı misyonlar olarak belirlemiştir” diyen Miller, “Yabancı Misyonlar Yasası'na göre belirlenmiş kuruluşlar olarak, ABD'de çalışan tüm personellerini bakanlığa bildirmeleri ve sahip oldukları tüm gayrimenkulleri açıklamaları gerekecektir” ifadelerini kullandı.