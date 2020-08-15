ABD seçimlerinde büyük açmaz: Oylar sayıma yetişmeyebilir!

Amerikan Posta Hizmetleri (USPS) mektupla kullanılacak milyonlarca oyun, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceği uyarısında bulundu.

USPS, geçen ay ülke genelindeki eyaletlere yazdığı mektuplarda "belli teslim tarihleri, Posta Hizmetleri'nin dağıtım standartlarına uygun düşmüyor" dedi.

USPS'in açıklamalarına karşı çıkanlarsa, kurumun başına yeni atanan sadık Donald Trump destekçisi Louis DeJoy'u dağıtımları geciktirmekle suçluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle, rekor sayıda seçmenin mektupla oy kullanması bekleniyor.

Ancak Trump, mektupla oy kullanılmasına karşı çıktığı için,seçimde karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkılabilmesi için, USPS'e ek fon ayrılmasını engellediğini söylemişti.

Trump, daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yarayacağını savunmuştu.

Ancak uzmanlar, hem Trump'ın hem de Amerikan Ordusu'nun kullandığı mektupla oy verme sisteminin güvenli olduğunu söylüyor.

Eski Başkan Barack Obama da Trump'un "seçimin altını oyma girişimlerini" sert bir dille eleştirmiş ve "hükümetin virüsü bastırmaktan çok, oylamayı bastırmakla ilgilendiğini" belirtmişti.

Özel dağıtım şirketleri Fedex ve UPS, USPS'in yükünü azaltmak için devreye girmeleri çağrılarını reddetmişti.

USPS NE DEDİ?

Uzun süredir mali problemler yaşayan ve 160 milyar dolarlık borcu olan kuruluş, geçen ay eyalet yönetimlerine yazdığı mektupta, tüm oyları sayıma yetiştiremeyebileceğini söyledi.

Pennsylvania'ya yazılan mektupta, eyalet yasalarının mektupla verilen oyların 3 Kasım'daki seçimlerden bir hafta önce ulaşmasını gerektirdiği ve teslim sürelerinin çok kısa olduğu belirtildi.

Pennsylvania, demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında gidip gelen bir eyalet ve Trump, 2016 seçimlerinde bu eyalette yüzde 1'den az farkla kazanmıştı. Mücadele edilmesi beklenen Florida, Michigan ve bazı diğer eyaletlere de mektuplar gönderildiği kaydediliyor.