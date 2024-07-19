ABD seçimleri Ukrayna’nın kaderini de belirleyecek… Zelenski’den acı itiraf: Trump geri dönerse işimiz çok zor!

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Zelenski'nin İngiltere ziyareti sırasında görüştüğü İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkeye 3 milyar sterlin yardımda bulunma sözü verdi ve "Ukrayna'nın yanında duracaklarının altını bir kez daha çizdi.

ZELENSKİ İNGİLTERE KABİNESİNDE KONUŞACAK

Kral Charles ile de görüşen Zelenski bugün de kabine toplantısına katılacak ve İngiliz bakanlara, Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verecek.

Zelenski, böylece 1997'de ABD Başkanı Bill Clinton'dan sonra kabineye bilgi verecek ilk yabancı lider olacak.

Kabine toplantısı öncesi BBC’ye özel bir röportaj veren Volodimir Zelenski Ukrayna’nın kaderine doğrudan etki yapacak kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Zelenski, anketlerde önde görünen ve geçtiğimiz günlerde uğradığı suikast girişiminin ardından desteğini arttıran Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde ülkesini bekleyen zorlu bir süreç olduğunu itiraf etti.





"TRUMP GELİRSE İŞİMİZ ZOR"

“Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde Ukrayna – ABD ilişkilerinin zorlanacağını ve Trump’la çalışmanın zorlu bir iş olacağını biliyoruz” diyen Zelenski “Ama biz çalışkanız ve zorlu işlerin altından kalkarız” yorumunu yaptı.

ABD ile her durumda iş birliği yapmaları gerektiğini vurgulayan Ukrayna lideri ABD'de göreve kim gelirse gelsin birlikte çalışma niyetinde olduğunu söyledi.

Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance'ın geçmişte söylediği, "Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umurumda değil" sözleri büyük yankı bulmuştu.





SEÇTİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI UKRAYNA KONUSUNDA ÇOK SERT BİR TUTUMA SAHİP

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Trump'ın seçilmesi durumunda yardımcısı olacak Vance'in tutumu, gelecekte ABD'nin Ukrayna'ya nasıl yaklaşacağıyla ilgili soru işaretlerini arttırdı.

Zelenski, Vance'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Belki Ukrayna'da neler olduğunu gerçekten anlamamıştır. Biz ABD ile çalışmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde, ABD’nin Rusya'ya karşı daha ılımlı bir tutuma sahip olacağı düşünülüyor. Bu durum da Ukrayna'daki savaşta dengeleri değiştirecek.





SAVAŞTA SON DURUM

Bahar aylarını kayıplarla geçiren Ukrayna güçleri, bu hafta Dnipro Nehri kıyısındaki kritik önemdeki bazı noktalardan geri çekildi. Geçtiğimiz aylarda Rus güçlerinin işgal altında tuttukları bazı bölgelerde sınırlı da olsa ilerlemeler kaydettiği görüldü.Şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol eden Rus ordusu, Harkov bölgesinde başlattığı son taarruzla ilerlemeye devam ediyor.Rusya'nın ayrıca başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerine füze saldırıları sürüyor. Rus ordusunun sistematik olarak Ukrayna'nın tüm elektrik şebekesini de tahrip ettiği belirtiliyor.Zelenski, Ukrayna'ya F-16 jetleri sağlanması üzerine yaz aylarında verilen sözlere rağmen henüz jetlerin kendilerine ulaşmadığının altını çizdi.

"İKİNCİ BARIŞ ZİRVESİNDE RUSYA DA OLMALI"

İki yıldan fazla süredir devam eden savaşın yakın zamanda bitmesi beklenmiyor. Ancak Ukrayna ve Rusya’nın müzakere masasına oturtulması için diplomatik çabalar da sürüyor.

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Geçen ay İsviçre'de Rusya'nın davet edilmediği bir Ukrayna barış zirvesi düzenlendi. Zelenski, kasım ayında ikincisi düzenlenecek zirveye Rusya'nın katılması gerektiğini vurguladı. Ve savaşın bitmesi için Rusya'nın masaya oturtulması yönünde dünyanın baskıyı artırması gerektiğini söyledi.





CNN: TRUMP VE ZELENSKİ BUGÜN BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK.

Eski ABD başkanın Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana ilk kez gerçekleşecek olan görüşme, Avrupa'da Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Ukrayna savaşına yönelik politikasının ne olacağına dair endişelerin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

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İkili arasındaki görüşmeyi aktaran kaynaklara göre Trump ve Ukrayna lideri arasındaki telefon görüşmesi için uygun zaman konusunda tartışmalar yaşandı.

Trump daha önce defalarca Ukrayna savaşını bir günde çözebileceğini söyledi, ancak barışı nasıl sağlayacağı belirsizliğini koruyor.

TRUMP GELİNCE ASKERİ YARDIMLAR KESİLECEk ENDİŞESİ

Geçen ay Biden ile müzakeresinde Trump, Putin'in anlaşma için öne sürdüğü Ukrayna'nın şu anda Rusya tarafından işgal edilen dört bölgeyi terk etmesini içeren şartların kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Ancak Trump cephesi ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımı da eleştiriyor ve eski başkanın ikinci döneminde bu yardımların büyük ölçüde kesilmesi bekleniyor.

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Zelenski, Putin de dahil olmak üzere “herkesin kasım ayını beklediğini” söylemişti. Ancak Ukrayna lideri Biden ve Trump'ın çok farklı olmalarına rağmen ikisinin de demokrasiyi desteklediğini belirterek “Bence Putin ikisinden de nefret edecek” yorumunu yapmıştı.