ABD seçimleri son dakika: Tüm dünya gelecek sonuçlara kilitlendi! İşte ABD seçimlerini etkileyecek 7 bıçak sırtı eyalet

ARIZONA: Geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin aldığı eyalet, bu yıl 'savaş alanı'na dönüştü Arizona. AP'nin hesaplamalarına göre eyaletteki oyların yüzde 84'ü sayıldı ve Demokrat Joe Biden, rakibinin bileğini bükmüş gibi görünüyor. Arizona 11 seçici kurul üyesine sahip. Bu eyalette yaşanabilecek değişiklik ibrenin Trump'tan yana dönmesine yol açabilir.

GEORGIA: Bir diğer Cumhuriyetçi eyalet olan Georgia bu yıl sıkı bir yarışa sahne oluyor. Oyların yüzde 94'üne göre Başkan Trump'ın Biden'a karşı üstünlüğü var. Trump yüzde 50.5, Biden ise 48.3 bandında seyrediyor. Eyaletin seçici kurulunda 16 delege bulunuyor.

NEVADA: Biden burada beklenenden daha dişli bir yarışta buldu kendini. Bu eyalette sistem diğer eyaletlere göre farklı. Biden'ın kıl payı önde olduğu eyalette iki aday da delege elde edebilecek gibi görünüyor. Bu eyaletin delege sayısı ise altı.

WISCONSIN: 20 yılı aşkın bir süre Demokrat Başkan isteyen fakat 2016'da tercihini Trump'tan yana kullanan bir eyalet. Oyların yüzde 95'i sayılmış durumda. Son tabloya göre Biden, Trump'ın az farkla önünde. Biden oyların yüzde 49.6'sını alırken, Trump 48.9 ile nefesini rakibinin ensesinde hissettiriyor. Eyaletin delege sayısı ise 10.

MICHIGAN: Rakipler burada da birbirine çok yakın. Fakat Detroit gibi Demokrat eğilimli birçok bölgenin oyları henüz hesaba katılmadı. Yüzde 96'sı sayılan oylara göre Joe Biden yüzde 49.6, Trump yüzde 48.9 olarak görülüyor. 16 seçici kurul üyesine sahip Michigan'da aradaki oy farkı ise 36 binden biraz fazla...

PENNSYLVANIA: Seçimin kaderini değiştirecek eyaletler arasında başı çeken Pennsylvania'da Trump açık ara farkla önde görüyor. Fakat posta yoluyla kullanılan oyların çok büyük bir kısmının sayılmadığı belirtiliyor. 20 delegenin bulunduğu bu eyalette sonuçların cuma gününden önce netleşmesi beklenmiyor. Sonuçların Demokratların lehine dönmesi halinde ise Cumhuriyetçilerin mahkeme kapılarını aşındırması sürpriz olmayacak.

SİS BUGÜN ARALANABİLİR

Bugün Wisconsin, Michigan, Georgia ve Arizona eyaletlerinde sonuçların kesinleşmesi bekleniyor. Pennsylvania'nın cuma günü netleşmesi öngörülürken, Nevada'da posta yoluyla kullanılan oyların sayımı için 10 Kasım'a kadar mühlet var. Bu süre Kuzey Carolina için 12 Kasım.