ABD seçimleri son dakika: Dünyanın gözü ABD'deki seçimde... Beyaz Saray önünde gerginlik!

ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı.



ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.



ABD genelinde genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı. Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontraplaklarla kapatmıştı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınında toplanan Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi seçim sonuçlarını bekliyor. Protestolar sırasında çıkan olaylarda 1 kişi gözaltına alındı.

Başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınındaki Black Lives Matter Plaza'da toplanan yüzlerce Trump karşıtı kişi heyecanla seçim sonuçlarını bekliyor. Protestolar sırasında çıkan tartışmanın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gösteriler genel olarak barışçıl şekilde devam ediyor. Protestocular, Lafayette Meydanı'nı çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü.

Belediye Başkanı Muriel Bowser ise yaptığı açıklamada, polisin hazır olduğunu ifade ederek, barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını fakat şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Bowser, şu an için sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediğini fakat gerekirse bunu yapacağını vurguladı.

Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada, "Bu gece bir sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Buraya gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Onları eğlenmeye davet ediyoruz ve sadece şiddet içeren davranışlara karışmamalarını istiyoruz" dedi.