ABD seçimleri öncesinde misilleme iddiası: ‘İran 3 gün içinde İsrail’i vurabilir’

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İsrail’in 26 Ekim’de İran’a düzenlediği ve askeri noktaları hedef aldığı hava saldırılarının ardından özellikle Amerikan basınında İran’ın Tel Aviv’e misillemede bulunacağına dair haberler artıyor. Amerikan New York Times gazetesine konuşan üç İranlı yetkili, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’e saldırıya hazırlık yapılması için Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne talimat verdiğini söyledi.

MİSİLLEME IRAK ÜZERİNDEN

Amerikalı haber sitesi Axios’un İsrailli istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İran’ın, 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçiminden önce, İsrail’e saldırmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD’li bir yetkilinin Axios’a yaptığı açıklamada, Tahran’ın yakın zamanda bir saldırı kararı alması halinde hızla devreye girebileceklerini ancak ABD’nin bu kararın alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi. Haberde saldırının çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze kullanılarak gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan saldırının Irak’taki İran yanlısı milisler aracılığıyla gerçekleştirileceği, böylelikle İran’ın topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik bir başka İsrail saldırısını önleneceği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, Tahran’ın İsrail’e yanıt vermek için mevcut tüm araçları kullanacağını dile getirmişti.

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İSRAİL: SALDIRIYA HAZIRIZ

İran dini liderinin özel kalemi Muhammed Muhammedi Gülpayegani, televizyon kanalı El Mayadin’e yaptığı açıklamada, İran’ın misillemesinin ‘kesin’ olduğunu söyledi. Gülpayegani İran’ın yanıtının güçlü olacağını ve düşmanı saldırısından pişman edeceğini belirtti. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de İsrail’e hayal bile edilemeyecek bir karşılık verileceğini ifade etti. Tahran’dan iddialar havada uçuşurken İsrailli bir askeri kaynağın CNN’e yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın vereceği bir karşılık için ‘yüksek düzeyde hazırlıklı’ olduğu vurgulandı. Saldırı sonrasında ilk gelen haberlerde hasarın sınırlı olduğu, bu nedenle Tahran’ın misillemede bulunmayabileceği iddia edilmişti.