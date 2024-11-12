ABD seçimleri çalındı mı? Dikkat çeken Elon Musk iddiası... Sosyal medyada yangın gibi yayıldı... Cevap gecikmedi...

Haberin Devamı

ABD'nin 60. Başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump zaferle ayrıldı. Ancak seçimin yankıları sosyal medyada yankılanmaya devam etti.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, bazı komplo teorisyenleri, Elon Musk'ın Starlink uydularının ABD başkanlığını Trump'a çalmak için kullanıldığı iddia etti.

Seçimde, 20 milyon oyun "kaybolduğu" ve Musk'ın uydularının oy sayma makinelerine müdahale etmek için kullanıldığı iddiaları, sosyal medya platflormları X, Threads ve TikTok'ta binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İddialar arasında, Musk'ın “Seçimin galibini dört saat önce bildiği” ifadesi de yer alırken oyların yeniden sayılması gerektiği çağrıları yapıldı.

Haberin Devamı

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan iddiaların aksine ABD'de oy verme makinelerinin, olası müdahele ihtimaline karşı internet bağlantısının koparıldığı bildirildi.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly, "Seçim altyapımızın güvenliği veya bütünlüğü üzerinde önemli bir etkisi olan herhangi bir kötü niyetli faaliyete dair kanıt bulunmadı” ifadesinde bulundu.

Milyonlarca “kayıp” oy olduğu iddiaları hem Trump'ın zaferinden memnun olmayan Demokratlar hem de teorilerin 2020 sonuçlarıyla ilgili endişelerini haklı çıkardığını iddia eden Cumhuriyetçiler tarafından yayıldı.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENDİ, BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Oyların çalındığına ilişkin iddiaların yer aldığı paylaşımlar, sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi. X, Threads ve TikTok'taki görünler, binlerce lişi tarafından beğenildi.

Ancak bilgilerin güvenilebilirliği amacıyla kurulan internet siteleri, bu iddiları çok hızlı bir şekilde çürüttü.

Haberin Devamı

Analistler, iddiaların gerçekliği yansıtmadığını ifade ederken görüntülerin sahte hesaplardan oluşan bir ağ tarafından paylaşımlarlardaki beğeni ve izlenme sayısının arttırıldığını söyledi.

Bilgi güvenliği sorumlusu ve Facebook'un eski yöneticilerinden Alex Stamos, Threads üzerinden yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:

“Bu seçim çalınmadı. 2020 de öyle. 2020'de tam da bu potansiyel sonuç hakkında uyarıda bulunmuştuk. Her seçimin kaybedeni sonuçları reddediyor"