ABD seçimleri 50 yıllık dostluğu bozdu: Biden ve Pelosi’nin arası açık

Haberin Devamı

ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı ve eski başkan Donald Trump’a suikast girişimi, Demokrat Parti’de Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilerek yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in geçmesi gibi sansasyonel gelişmelerle devam eden başkanlık seçimleri süreci, 50 yıllık bir dostluğu da bitme noktasına getirmiş olabilir. 1970’li yıllardan beri yakın dost olan Demokrat Parti’nin etkili isimlerinden 84 yaşındaki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve 81 yaşındaki Biden’ın adaylıktan çekildiği dönemden bu yana görüşmedikleri bildirildi. İkilinin arasındaki soğukluğa ise Biden’ın Demokrat Parti içinde adaylığı bırakmasına neden olan baskıyı Pelosi’nin organize ettiğini düşünmesi. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bu süreçte takındığı tavrın da Biden açısından moral bozucu olduğu kaydediliyor.

Haberin Devamı

‘BÖYLE OLMAMALIYDI’

Amerikan New York Times ve Politico’ya konuşan kaynaklar, Biden’ın Pelosi’ye “kızgın olduğunu” ve adaylıktan çekilme sürecinin “gelişme biçiminden” rahatsızlık duyduğunu aktarıyor. Biden’ın Pelosi’nin seçimlerde Trump’ı yenmek ve ABD Kongresi’nde çoğunluğun Demokratlara geçmesi için “yapması gerekeni yaptığını” düşündüğünü söyleyen kaynaklar, yine de Başkan’ın Demokrat Parti’nin siyasi istikbali uğruna eski dostluklarını kenara koyan Pelosi’yi “acımasız” olarak nitelendirdiğini aktarıyor.

‘BİR KİŞİYİ BİLE ARAMADIM’

Kaynaklar ikilinin Biden’ın adaylıktan çekilme duyurusundan bu yana iletişime geçmediklerini aktarırken, Pelosi’nin The New Yorker yazarı David Nemrick’e bu yüzden “uykularının” kaçtığını söylediği belirtiliyor. Öte yandan Pelosi, Biden’ın Demokrat Partilileri kendisine karşı organize ettiği görüşüne karşı çıkıyor. Başkan Biden’a açıktan çekilme çağrısı yapmayan Pelosi, son dönemde verdiği röportajlarda Başkan’ı çekilmeye zorlamaları için “Bir kişiyi bile telefonla aramadım” dese de, Pelosi’yi arayan çok sayıda partili olduğu belirtiliyor. Ayrıca Biden’ın kampanya ekibinin, çekilme gerçekleşmezse Pelosi’nin kamuoyu önünde seçimlerle ilgili endişelerini dile getirmeyi planladığını düşündükleri belirtiliyor.

Haberin Devamı

OBAMA’YA DA KIRGIN

Biden’ın kırgın olduğu bir diğer ismin de eski Başkan Obama olduğu aktarılıyor. Biden’ın, Başkan Yardımcılığını yaptığı Obama’nın parti içinde kendisine karşı büyüyen harekete karşı koymaya çalışmamış olmasından hayal kırıklığı duyduğu belirtiliyor. Biden’ın ayrıca Obama’nın ekibinin kendisine “tepeden baktığını” düşündüğü kaydediliyor.

ABD Başkanı Biden, haziran ayında o dönemki rakibi Donald Trump ile gerçekleştirdiği canlı yayın münazarasında zayıf bir performans göstermiş, münazaradan sonra Demokrat çevrelerde Biden’ın başkan adaylığından çekilmesi gerektiğine dair yoğun ve hararetli tartışmalar başlamıştı. Biden 21 Temmuz’da adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokrat Parti’nin başkan adayı olmuştu. Pelosi ve Obama’nın perde arkasında tartışmaları yönlendirildiği iddia edilmişti.