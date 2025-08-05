ABD savunma sanayisini Çin’in kısıtlamaları vurdu

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Nadir toprak elementlerinin yüzde 90’ını sağlayan ve bu alanda tekel konumunda bulunan Çin’in yaptığı bu hamle 80 binden fazla savunma sistemi bileşenini etkiliyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Çin’in uyguladığı bu sınırlamalar, savunma sanayisi tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden oldu. ABD ordusuna hizmet veren bazı üreticilerin siparişleri iki aya kadar ertelemek zorunda kaldığı ve firmaların ihtiyaç duyulan elementleri temin edebilmek için alternatif ülkeleri araştırdığı bildiriliyor. Bazı şirketler ise üretim kesintilerinin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Süreçten en çok etkilenenler ise dron üreticileri. Mineraller; radar sistemleri, füze güdüm mekanizmaları, uydu iletişim cihazları ve gece görüş sistemleri gibi ileri seviye askeri donanımlarda da hayati rol oynuyor.

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ŞİRKETLER ENDİŞELİ

Örneğin galyum, savaş uçaklarında kullanılan aktif faz dizi radarlar ile elektronik harp sistemlerinde kritik bir yarı iletken olan galyum nitrat çiplerinde kullanılıyor. Bu çipler, F-35 savaş uçakları ve THAAD füze savunma sistemleri gibi platformların performansında belirleyici. ABD Savunma Bakanlığı’nın silah sistemlerinde kullanılan 80 binden fazla parçada söz konusu kritik minerallere bağımlı. Kaynaklar, Pekin’den gelen kısıtlamaların Pentagon’da ciddi aksaklıklara yol açacağını belirtiyor. Massachusetts merkezli Phoenix Tailings’in CEO’su Nicholas Myers, “Büyük savunma şirketleri, Pekin’e bağımlı oldukları sürece durumun ciddiyetinin farkına vardı” dedi.

Çin nadir elementlerin ihracatına getirdiği kısıtlamalar ABD savunma sanayisini etkiliyor.