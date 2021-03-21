ABD Savunma Bakanı'ndan sürpriz ziyaret

ABD askerleri Afganistan'ı terk etmek için tabiri caizse geri sayıma geçti.

Yapılan anlaşma kapsamında bölgedeki ABD askerleri Afganistan'ı 1 Mayıs'a kadar terk edecek.

Çekilme tarihi yaklaşırken Afganistan sürpriz bir konuğu ağırladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan'ı ziyaret etti.

Bakan, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüştü. Görüşmenin Biden'ın çekilme ile ilgili yaptığı açıklamadan kısa bir süre gerçekleşmesi dikkat çekti.

Biden geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmek mümkün olacak mı sorusuna "oldukça zor" yanıtını vermişti.

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