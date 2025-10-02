×
HABERLERDünya Haberleri

ABD Savunma Bakanı: Pentagon’da şişman general kabul edilemez

Güncelleme Tarihi:

ABD Savunma Bakanı: Pentagon’da şişman general kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

DÜNYANIN dört bir yerinden yaklaşık 800 generali önceki gün Virginia’daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü’nde bir araya toplayan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda ‘ırksal eşitliği ve çeşitliliği’ önceleyen ‘woke’ kültürüne ve formsuz askerlere savaş açtı.

“Her şey fiziksel fitnes ve dış görünüşle başlar’ diyen Hegseth, kendini kastederek “Eğer Savaş Bakanı düzenli, sıkı egzersiz yapabiliyorsa, ortak gücümüzün her bir üyesi de yapabilir” diyerek hem generallerin hem komutalarındaki askerlerin forma girmesi gerektiğini vurguladı.

‘KADINLAR DA UYACAK’

ABD Başkanı Trump’ın da katıldığı toplantıda konuşan Hegseth, kadınlar dahil askerlerin yeterlilik testlerinde ‘en yüksek erkek standardını’ karşılaması gerektiğini söyledi. Bakan, ordunun tüm kademelerinin yılda iki kez fiziksel yeterlilik testine gireceğini söyleyerek “Pentagon koridorlarında şişman general ve amiraller görmek kabul edilemez” dedi.

Bakan Hegseth 800 generali Virginia’da bir üste topladı.

