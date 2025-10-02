ABD Savunma Bakanı: Pentagon’da şişman general kabul edilemez

Haberin Devamı

“Her şey fiziksel fitnes ve dış görünüşle başlar’ diyen Hegseth, kendini kastederek “Eğer Savaş Bakanı düzenli, sıkı egzersiz yapabiliyorsa, ortak gücümüzün her bir üyesi de yapabilir” diyerek hem generallerin hem komutalarındaki askerlerin forma girmesi gerektiğini vurguladı.

‘KADINLAR DA UYACAK’

ABD Başkanı Trump’ın da katıldığı toplantıda konuşan Hegseth, kadınlar dahil askerlerin yeterlilik testlerinde ‘en yüksek erkek standardını’ karşılaması gerektiğini söyledi. Bakan, ordunun tüm kademelerinin yılda iki kez fiziksel yeterlilik testine gireceğini söyleyerek “Pentagon koridorlarında şişman general ve amiraller görmek kabul edilemez” dedi.

Bakan Hegseth 800 generali Virginia’da bir üste topladı.