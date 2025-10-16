×
ABD Savunma Bakanı ölümden döndü: Uçağı acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 10:49

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel’den ABD’ye dönüş yolunda tehlike atlattı. NATO toplantısı sonrası Hegseth’i taşıyan uçak Birleşik Krallık'a acil iniş yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarını tamamladıktan sonra ülkesine dönmek üzere yola çıktı. Ancak dönüş yolunda büyük bir tehlike yaşandı.

Hegseth’i taşıyan uçağın ön camında çatlak meydana geldi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, uçağın Birleşik Krallık’a acil iniş yaptığı ve herkesin güvende olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Uçak, standart prosedürlere göre iniş yaptı ve Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkes güvende” ifadelerine yer verildi.

 

HEGSETH: HER ŞEY YOLUNDA, GÖREVE DEVAM

Bakan Hegseth, inişin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

“Her şey yolunda. Göreve devam” ifadelerini kullanan Hegseth, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

 

UÇAK İRLANDA ÜZERİNDE İRTİFA KAYBETTİ

Uçakta yapılan teknik incelemelerde, İrlanda’nın güneybatısında seyir halindeyken uçağın irtifa kaybetmeye başladığı tespit edildi.

Uçak, 10 bin fit irtifaya düştükten sonra doğuya yöneldi ve genel bir acil durum sinyali gönderildi.

 

BENZER OLAY ŞUBAT AYINDA YAŞANMIŞTI

Pentagon kaynakları, yaşanan olayın şubat ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başına gelen kazayla benzerlik taşıdığını belirtti.

Rubio’yu taşıyan uçak, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

