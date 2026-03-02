ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişecek

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı (Savaş Bakanı) Pete Hegseth, "Destansı Öfke" ismini verdikleri İran'a yönelik operasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran'a yönelik İsrail ile düzenlediği saldırıya ilişkin Hegseth, savaşın başlangıcından sorumlu olmadıklarını ancak süreci sonlandıracaklarını belirtti.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK AMA BAŞKAN TRUMP DÖNEMİNDE BİZ BİTİRİYORUZ"

Hegseth, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaşı biz başlatmadık ama Başkan Trump döneminde biz bitiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, özür dilemeden ve tereddüt etmeden sizi bulup öldürürüz.”

"İRAN, ÖLÜMCÜL SİLAHLAR ÜRETİYORDU"

ABD Savunma Bakanı, İran’ın askeri kapasitesine de değinerek şu değerlendirmede bulundu:

“İran, nükleer şantaj emellerine konvansiyonel bir kalkan oluşturmak için güçlü füzeler ve insansız hava araçları üretiyordu. İran, ölümcül silahlar üretiyordu.”

"ÖZÜR DİLEMİYORUZ"

Hegseth, İran yönetimine yönelik sert ifadelerini sürdürerek şu sözleri kaydetti:

“İran rejimi, 47 yıl boyunca Amerika'ya karşı vahşi, tek taraflı bir savaş yürüttü. Neredeyse yarım yüzyıl sonra harekete geçtik. ‘Amerika’ya ölüm’, ‘İsrail’e ölüm’ sloganları atan rejimin ABD ve İsrail’den ölüm hediyesi aldığını ve bunun için özür dilemediğimizi açıkça söylüyoruz.”

"REJİM DEĞİŞECEK"

Açıklamasında savaşın niteliğine de değinen Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, sözde bir rejim değişikliği savaşı değil. Ancak şunu söyleyebilirim ki rejim kesinlikle değişecek. Bu savaş, tarihin en ölümcül savaşı Başkan Donald Trump’ın son sözü ile sonlanacak ve dünya daha yaşanılabilir bir yer olacak”

"İRAN'IN ŞANSI VARDI"

Hegseth sözlerine, "İran'ın müzakere şansı vardı ancak Tahran müzakere etmiyordu. Füze stoklarını yenilemek ve nükleer emellerini yeniden başlatmak için zaman kazanmaya çalışıyordu. Amaçları bizi rehin almak ve güçlerimze saldırmakla tehdi etmekti. Başkan Trump, bu tür oyunlar oynamaz" dedi.

"Bugün. çaresizlik içinde düşman maskeleri düştü" diyen Hegseth, "İran İHA'ları ve füzeleri, komşularının otellerine, havaalanlarına, apartmanlarına ve diğer sivil hedeflerine ayrım gözetmeksizin saldırıyor. On yıllardır korkakça terörist taktikler kullanan bir rejimden gelen alçak taktikler bunlar." açıklamasında bulundu.

"BU, 'IRAK' DEĞİL"

Hegseth sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu savaşın şartlarını baştan sona biz belirledik. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçi. Bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Bu, 'Irak' değil, sonsuz da değil. İkisinde de bulundum. Saçma çatışma kuralları yok. Ulus ya da demokrasi inşa etme süreci yok. Kazanmak için savaşıyoruz ve zamanımızı ya da canlarımızı boş yere harcamıyoruz. Bu boyuttaki bir savaşta kayıplar olacaktır. Bu savaşı, Başkan Trump'ın seçtiği 'Önce Amerika' koşullarına ulaşınca sona erdireceğiz. Hedefimiz belli, nükleer tesisleri yok etmek"