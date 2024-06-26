×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Savunma Bakanı: Hizbullah saldırıları bölgesel savaşa dönüşebilir

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#Hizbullah
ABD Savunma Bakanı: Hizbullah saldırıları bölgesel savaşa dönüşebilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı Pentagon’da ağırlayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ikili görüşmenin başında Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın giderek artan provokasyonlarından oldukça endişeli olduklarını ve bu saldırıların İsrail ve Lübnan halkını savaşa sürükleme tehlikesine sahip olduğunu öne sürdü.

Haberin Devamı

Austin, “Böyle bir savaşın sonuçları bölge için felaket olur. Diplomasi açık ara en iyi çözümdür” dedi. Gallant da Hizbullah konusuna değindi. “Kuzeyde güvenliği sağlama ve sahadaki gerçekliği değiştirme konusunda kararlıyız” diyen Gallant, Hizbullah’a karşı operasyon sinyali verdi  (Yunus PAKSOY/PENTAGON)

ABD Savunma Bakanı: Hizbullah saldırıları bölgesel savaşa dönüşebilir

HANİYE’NİN KIZ KARDEŞİ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜ

İSRAİL’in Gazze Şeridi’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, saldırı sonucu İsmail Haniye’nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye ve 10 yakının hayatını kaybettiğini belirtti. Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun nisan ayında Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#ABD#Hizbullah

BAKMADAN GEÇME!