ABD Savunma Bakanı: Hizbullah saldırıları bölgesel savaşa dönüşebilir

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Austin, “Böyle bir savaşın sonuçları bölge için felaket olur. Diplomasi açık ara en iyi çözümdür” dedi. Gallant da Hizbullah konusuna değindi. “Kuzeyde güvenliği sağlama ve sahadaki gerçekliği değiştirme konusunda kararlıyız” diyen Gallant, Hizbullah’a karşı operasyon sinyali verdi (Yunus PAKSOY/PENTAGON)

HANİYE’NİN KIZ KARDEŞİ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜ

İSRAİL’in Gazze Şeridi’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, saldırı sonucu İsmail Haniye’nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye ve 10 yakının hayatını kaybettiğini belirtti. Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun nisan ayında Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.