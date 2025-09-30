ABD Savunma Bakanı, Hegseth'ten 'Savaşı önlemek için hazırlanmalıyız' çıkışı

Haberin Devamı

Hegseth, Pentagon'da ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li generallerin katıldığı toplantıda konuştu.

Savunma Bakanlığı’nın ABD savunma sanayi tabanını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Hegseth, gemi inşa sektörünü yeniden canlandırmayı ve kritik bileşenlerin ülke içinde üretilmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Olası bir savaşın önlenmesi için hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini söyleyen Hegseth, “Oyun oynamaya vakit yok. Eğer bir savaşı engellemek ve bundan kaçınmak istiyorsak, hazırlıklara hemen başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında sürecin aciliyetine dikkat çeken Hegseth, “Zamanı geldi ve dava ivedidir” dedi.

Önümüzdeki ay gerçekleştireceği konuşmada, “acil olarak üstlenilen hız yenilikleri ile genel satın alma reformlarını” ele alacağını belirten Hegseth, Salı günkü konuşmasının ise “insanlar ve kültür üzerine” yoğunlaştığını ifade etti.

KİLOLU ASKERLERİ HEDEF ALDI

Askerler ve komutanlar arasındaki fiziksel yetersizlikleri sert sözlerle eleştiren Hegseth, bunun “kötü bir görüntü” oluşturduğunu ifade etti. Hegseth, Savunma Bakanlığının hazırladığı 10 yeni direktifi duyurarak, bu düzenlemelerin fiziksel uygunluğu, yeni bakım gerekliliklerini ve muharebe pozisyonları için “en yüksek erkek standardına dönüşü” içerdiğini belirtti.

“Eğer muharebe görevleri için erkek seviyesindeki fiziksel şartları yerine getiremiyorsanız, PT testini geçemiyorsanız ya da tıraş olup profesyonel bir görünüm sergilemeyi reddediyorsanız, artık yeni bir göreve veya farklı bir mesleğe yönelme vakti gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Askeri birliklerde kilolu askerler görmenin yıpratıcı olduğunu vurgulayan Hegseth, Pentagon koridorlarında ya da dünyanın farklı bölgelerindeki komuta merkezlerinde “şişman generaller ve amirallerin” varlığının da kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Oğlunun, fiziksel yeterliliği bulunmayan askerlerle veya erkeklerle aynı standartları karşılayamayan kadınlarla görev yapmasını istemediğini belirtti.

Hegseth, standartların yeniden “acımasız, tarafsız ve sağduyulu” bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Hegseth ayrıca, "Söylediğim sözler sizi rahatsız ediyorsa o zaman onurlu olanı yapıp istifa etmelisiniz" ifadesini kullandı.