ABD Savunma Bakanı Austin, Suud Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin açıklamada, Austin'in ABD'nin Suudi Arabistan'ın topraklarını ve halkını savunmasına yardım etme taahhüdünü vurguladığını ifade etti.

İkilinin bölgesel güvenliği ve özellikle de Yemen'deki savaşı sona erdirme çabalarını ele aldığını kaydeden Kirby, "Bakan Austin, Yemen'deki savaşı sona erdirmek için ABD Yemen Özel Temsilcilcisi Tim Lenderking ile yakın ve yapıcı bir şekilde çalıştığı için Veliaht Prens'e teşekkür etti." bilgisini paylaştı.

Sözcü Kirby, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların da ele alındığı görüşmede Austin ile Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın savunmasını iyileştirmeye yönelik devam eden ikili çabaları görüştüğünü kaydetti.

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