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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini Stoltenberg ile yaptı

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ABD Savunma Bakanı Austin ilk telefon görüşmesini Stoltenberg ile yaptı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, göreve başlamasından sonra ilk uluslararası telefon görüşmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Austin'in NATO'nun ABD için önemli olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "İki yetkili, ortak değerlerimizi, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma yapısı dahil mevcut güvenlik ortamını ve Afganistan ile Irak'taki misyonları ele aldılar." denildi.

Stoltenberg ile Austin'in aynı zamanda gelecek NATO Savunma Bakanları toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bakan, Stoltenberg ile yakın çalışma ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti ve iki yetkili önümüzdeki aylarda yeniden birbirine danışma sözü verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Austin bugün Senato'da 2'ye karşı 93 oyla onaylanmış ve Pentagon'da yemin ederek göreve başlamıştı.

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