ABD savaşta fırsat gördü: NATO çevresini genişletti

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Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sadece haftalar sonra, Ukrayna birliklerinin Sovyetlerden kalma ekipmanlarının mühimmatı hızla tükenmeye başladı.

ABD, iyi donanımlı düşmanına karşı Kiev'i destekleme taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna'nın Sovyet ekipmanlarına mühimmat arayışına girdi ancak doğru mühimmatı yeterli sayıda bulamayacağını da biliyordu.

Biden yönetimi, Ukrayna'ya yardım için önce ABD müttefiklerine başvurdu. Aynı zamanda Ukrayna'ya yardım ağı oluşturabilmek amacıyla NATO üyesi olmayan ancak yıllar içerisinde geliştirdikleri ilişkilerden yararlandı.

RAMSTEİN HAVA ÜSSÜNDE KRİTİK TOPLANTI

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Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen uluslararası topluluk, Biden yönetimi altında 25. ve seon kez Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya gelecek.

Temas grubu ilk kez 26 Nisan 2022'de, Rusya'nın işgalinden sadece 61 gün sonra toplandığında, ABD, İngiltere, Fransa ve bir avuç başka ülke Kiev'i bireysel olarak destekliyordu.

Daha sonra birçok ülke, Almanya'ya gelerek savaş alanındaki gelişmeleri doğrudan Ukraynalı muhataplarından dinledi. O zamandan beri Ukrayna'ya destek veren ülke sayısı en az 52 ülkeye ulaştı.

Ancak ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ve ittifaklara çok daha az önem veren Trump yönetiminin, temas grubuna destek verip vermeyeceği meçhul.

ESKİ SOVYET ÜLKESİNİN NATO TEMASLARI

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna, eski Sovyetler Birliği ülkesi olmasına karşın NATO'ya dahil olabilmek için çok sayıda talepte bulundu.

Ukrayna'nın NATO'dan istediği cevabı alamamasının arkasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ittifaka katılmasına yönelik tehditleri yer aldı.

Ukrayna, NATO'ya resmen dahil olmasa da savaş sırasında pek çok ittifak ülkesinin silahlarına ve mühimmatlarına erişti. Ukrayna'nın F-16'lar gibi NATO savaş uçaklarını ve HIMARS mobil roketatarları gibi silahları kullanmaya başlaması, daha fazla ülkeyi Rusya'nın yörüngesinden uzaklaştırdı.

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Moskova'nın Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıkan etki alanını azaltan bu durum, 20 ülkenin temas grubuna geçmesine neden oldu.

Üye ülkelerden birine saldırılması halinde birbirlerinin yardımına koşacaklarını taahhüt eden ulusların ittifak, resmi olarak 32 ülkeden oluşuyor olmasına rağmen etkisini Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sırasında Ukrayna'ya verilen destek ile arttırdı.

“NATO üyesi olmayan önemli müttefikler” olarak adlandırılan destek ülkeleri arasında Arjantin, Avustralya, Kolombiya, İsrail, Japonya, Kenya, Fas, Yeni Zelanda, Katar, Güney Kore ve Tunus yer aldı.

Bosna, Gürcistan, İrlanda, Kosova ve Moldova'nın yanı sıra ittifakla ortaklık kuran iki eski Rus silahları müşterisi Ekvador ve Peru'nun da temas grubuna katılmasıyla NATO'nun çevresi genişledi.

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NATO'DAN MÜZAKERE ÖNCESİ UKRAYNA ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "savaşta galip gelebilmesi" için ihtiyaç duyduğu eğitim ve askeri teçhizatın sağlanmasının önemine işaret eden Rutte, bu sağlanırken İttifak ülkeleri arasında yük paylaşımının adil olması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Ukrayna'da süren savaşın küresel ölçekte ele alınması gerektiğini söyleyerek "Küresel bağlam, Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiğidir ki bir gün Ukrayna'nın inisiyatifiyle bu çatışmanın nasıl çözüleceğine dair görüşmeler başladığında, bunu yapmak için mümkün olan en iyi konumda olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Olası müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın da Ukrayna'nın lehine olduğundan emin olunması gerektiğini kaydeden Rutte, "Eğer iyi bir anlaşma olmazsa bunu Çinliler, Kuzey Koreliler, İran, tabii ki Rusya ve tüm dünya bunu görecektir. Dolayısıyla Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Ukrayna'ya en az 2027'ye kadar hava savunma, topçu, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, hava kuvvetleri, deniz güvenliği ve diğer önemli alanlardaki destek ve yardımların sağlanması için temel oluşturacak "yol haritası" görüşülecek.

"AVRUPALILAR, ABD SAVUNMA SANAYİSİNE YÜZ MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM YAPTI"

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Rutte, Alman Haber Ajansına (DPA) Avrupa ile ABD savunma sanayisi ilişkisine dair değerlendirmede bulundu.

"Avrupalı müttefikler, ABD savunma sanayisine halihazırda yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı." ifadesini kullanan Rutte, ABD savunma sanayisinin Kongre, Pentagon ve Beyaz Saray'dan onay almasının gerekmemesi durumunda bu miktarın önemli ölçüde artabileceğini kaydetti.

Rutte, Avrupa'nın Patriot füze savunma sistemleri talebine işaret ederek "Tanesi 2 milyar avroya mal oluyor. Dolayısıyla bu, ABD ekonomisi için çok büyük bir para." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın düşük savunma harcamaları yapan Avrupalı müttefikler üzerindeki baskıyı artıracağını düşündüğünü belirten Rutte, ABD savunma sanayisi üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesinin NATO üyesi olmayan ülkelerden silah sistemleri alımı konusunda siyasi çatışma riskini azaltabileceğini söyledi.