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ABD savaşın yıl dönümünde açıkladı! Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi

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#Abd#Rusya#Yaptırım
ABD savaşın yıl dönümünde açıkladı Rusyaya karşı yeni yaptırım paketi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 17:50

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Yeni pakette özellikle Rusya'nın metal ve madencilik sektörü hedef alındı ve Moskova'nın şimdiye kadarki yaptırımları delme çabalarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen 30'dan fazla kişi ve şirkete yaptırım uygulandı.

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Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde ABD,Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Yaptırım kararının G7 ortakları ile koordineli alındığı belirtildi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YAPTIRIM PAKETLERİNDEN BİRİ

Çatışmaların başlamasından bu yana Washington'un açıkladığı en büyük yaptırım paketlerinden biri olan yeni yaptırım paketi öncelikle Rusya'nın metal ve madencilik sektörünü hedef aldı.

Hazine Bakanı Janet Yellen konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bugün attığımız adımlar, savaş ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD savaşın yıl dönümünde açıkladı Rusyaya karşı yeni yaptırım paketi

Yeni yaptırım paketinde, mikro elektronik ithalatçıları ve savunma sistemleri için malzeme üreten karbon fiber üreticileri ve bir düzine finans kuruluşu yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER...

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Pakette ayrıca Rusya'nın şimdiye kadarki yaptırımları delme çabalarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen 30'dan fazla kişi ve şirketin adı geçiyor. Bu isimler arasında işadamı Walter Moretti, silah tüccarı Nurmurad Kurbanov ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in eski kayınbiraderi Rus işadamı Aleksandr Yevgenyevich Udodov yer alıyor.

1200'DEN FAZLA İSME VİZE KITILAMASI

Yaptırımlar kapsamında Rus ordusunun 1.200'den fazla üyesine vize kısıtlaması getirdi.

ALÜMİNYUM VE TÜREVLERİNE YÜZDE 200 VERGİ

Beyaz Saray'dan az önce yapılan açıklamada 10 Mart'tan itibaren Rusya'da üretilen alüminyum ve türevlerine %200 vergi uygulayacağı duyuruldu.

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#Abd#Rusya#Yaptırım

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